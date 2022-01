La tenante du titre Naomi Oasaka, 14e mondiale, a été éliminée dès le troisième tour de l'Open d'Australie vendredi par l'Américaine Amanda Anisimova (60e) qui a sauvé deux balles de match avant de s'imposer 4-6, 6-3, 7-6 (10/5).

"Je savais que je devais être très forte pour avoir une chance. Je devais élever mon niveau de jeu et être agressive. Je suis tellement heureuse de l'avoir fait!", a lancé l'Américaine de 20 ans qui avait déjà atteint les huitièmes à Melbourne en 2019. La même année, elle avait atteint les demies à Roland-Garros.

Après avoir créé une première surprise en éliminant la Suissesse Belinda Bencic (22e) au deuxième tour, Anisimova a encore accroché une victoire de prestige.

Et dimanche, c'est la N.1 mondiale Ashleigh Barty qui se dressera sur sa route. Osaka a eu deux balles de match à 5-4 sur le service d'Anisimova, mais elle n'est pas parvenue à conclure et les deux joueuses en sont arrivées au super tie break (en dix points gagnants au lieu de sept).

L'Américaine a réussi d'entrée le mini-break et n'a plus lâché son avantage qu'elle a même accru sur la fin.

Osaka, ex-N.1 mondiale, a remporté quatre titres du Grand Chelem: l'Open d'Australie en 2019 et 2021, ainsi que l'US Open en 2018 et 2020.

Après son titre à Melbourne, elle a connu une année 2021 psychologiquement difficile, avouant avoir souffert de dépression. Elle a ainsi déclaré forfait avant son deuxième tour à Roland-Garros et renoncé à Wimbledon. Elle a ensuite mis un terme à sa saison, après son élimination au troisième tour à l'US Open en septembre.

Elle a repris la compétition en janvier au tournoi WTA de Melbourne, où elle s'est hissée jusqu'en demi-finales avant de se retirer pour une blessure abdominale.

