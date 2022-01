Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a subi un examen cardiaque vendredi dans un hôpital militaire, dans le cadre d'un bilan de santé de routine, et est en bonne santé, a annoncé le ministère de l'Intérieur. (Photo: AFP)

Au cours d'une procédure de cathétérisme cardiaque, "le cœur et les artères du président se sont révélés sains et fonctionnent correctement", a assuré le ministère dans un communiqué.

"Aucun autre type d'intervention n'a été nécessaire et il s'agissait d'une procédure brève qui a duré environ 30 minutes", a-t-il ajouté.

Andres Manuel Lopez Obrador, âgé de 68 ans, a subi un infarctus du myocarde en 2013 et vient de se remettre de sa deuxième infection liée au Covid-19, a rappelé le ministère, précisant qu'il est soumis à un examen de routine tous les six mois.

AFP