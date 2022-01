Publié le Lundi 24 Janvier à 02H07 / Actualisé le Lundi 24 Janvier à 05H52

Avec un quasi doublé de Marco Verratti et un but de Sergio Ramos, le Paris SG a battu Reims 4-0 dimanche au Parc des Princes et a retrouvé Lionel Messi après un mois d'absence, en clôture de la 22e journée de Ligue 1.

