Le leader Paris SG et son dauphin Nice ont dominé Reims (4-0) et Metz (2-0), dimanche, répondant au succès samedi de l'OM, 3e, dans une Ligue 1 à laquelle s'accroche Bordeaux, sauvé par un triplé de Hwang Ui-Jo contre Strasbourg (4-3) et sorti de la zone rouge.

. Paris et Verratti en forme

Le PSG de Kylian Mbappé, gêné par les Rémois jusqu'à la pause, a déroulé ensuite une partition sans faute note pour acquérir une deuxième victoire d'affilée en championnat.

Le club de la capitale conserve son épais matelas de 11 points d'avance sur Nice et 13 sur Marseille, vainqueur à Lens (2-0) samedi et qui dispose d'une munition supplémentaire avec son match à rejouer contre Lyon, le 1er ou le 10 février.

A trois semaines de la réception du Real Madrid en 8e de finale aller de Ligue des champions, les Parisiens ont empilé plusieurs bonnes nouvelles : Sergio Ramos, titulaire pour la première fois au Parc des princes, a inauguré son compteur but avec le club français qu'il a rejoint cet été (63e, 2-0), et Lionel Messi a rejoué en seconde période après plus d'un mois d'absence, entre congés et contamination au Covid-19.

Marco Verratti a contribué à la fête en marquant son premier but en Ligue 1 depuis plus de quatre ans et demi, d'un tir du gauche (44e, 1-0) entré avec l'aide du poteau, avant de faire de nouveau trembler les filets sur une frappe déviée par un Rémois (67e, 3-0). Danilo a clos la marque (76e).

. Gouiri, arme fatale de Nice

Les Aiglons niçois continuent de planer dans les hauteurs de la L1, grâce aux griffes toujours acérées d'Amine Gouiri. En l'absence d'Andy Delort, forfait, l'attaquant de 21 ans s'est occupé de tout : dribble et passe en or pour Khéphren Thuram (58e), penalty transformé d'une "panenka" (86e).

Son dimanche aurait pu être agrémenté d'un doublé, mais la VAR l'a frustré en signalant un hors jeu peu évident (76e). A l'inverse, le penalty était contestable : servi idéalement par Gouiri, Evann Guessand est tombé devant Vincent Pajot en se faisant un croque-en-jambe, sans que le milieu messin semble y être pour grand-chose.

Nice a de toute façon maîtrisé son sujet face au 18e du Championnat, portant à cinq son nombre de victoires consécutives. Les hommes de Christophe Galtier comptent 42 points, soit deux de plus que l'OM.

. Bordeaux revit

Au fond du trou avant la 22e journée, avec une 19e place indigne de ses moyens et ambitions, Bordeaux a remporté un match de folie contre Strasbourg (4-3) malgré la pression maximale qui pesait sur ses épaules.

Les Girondins venaient de subir trois défaites de suite, dont la déroute à Rennes (6-0) le week-end dernier, dans un contexte lourd marqué par la mise à l'écart de plusieurs joueurs et le sursis accordé à l'entraîneur Vladimir Petkovic.

L'ancien sélectionneur de la Suisse, sous contrat jusqu'en 2024, peut remercier son attaquant sud-coréen Hwang Ui-Jo, auteur d'un fantastique triplé (17e, 39e, 90e). Bordeaux a mené 3-0, avant de s'affaisser devant un doublé de Kevin Gameiro (43e, 57e) et un but d'Abdul Majeed Waris (90e+7). Mais la victoire était au bout.

. Rennes renversé, Montpellier à l'arraché

Le faux-pas de Strasbourg (quatrième avec 35 pts) n'a pas profité à Rennes (cinquième, 34 pts), renversé 2-1 chez le promu Clermont.

Les Bretons se sont même fait rejoindre au classement par Montpellier (sixième), vainqueur au finish contre Monaco (3-2). Les Héraultais ont mené 2-0 puis se sont fait rejoindre avant de l'emporter grâce à Stephy Mavididi à la 91e minute.

Si Rennes fait grise mine, Clermont retrouve le sourire en même temps que la victoire, sa première depuis mi-décembre. Les Auvergnats grimpent à la quinzième place devant Troyes (seizième), battu 2-1 par Angers. Clermont compte quatre points d'avance sur le 19e Lorient, premier relégable, dominé 4-2 à Nantes dans l'après-midi.



AFP