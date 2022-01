"Il n'est jamais trop tard !": Alizé Cornet s'est qualifiée lundi, à 32 ans et pour sa 63e participation à un tournoi du Grand Chelem, pour son tout premier quart de finale majeur en battant Simona Halep à l'Open d'Australie.

Le favori du tournoi Daniil Medvedev (2e mondial) a de son côté été accroché pour la première fois: il a cédé son premier set de la quinzaine avant de battre l'Américain Maxime Cressy (70e) 6-2, 7-6 (7/4), 6-7 (4/7), 7-5 au terme d'un "match d'enfer".

Il affrontera le Canadien Félix Auger-Aliassime (9e) pour une place dans le dernier carré.



Si c'est passé de justesse pour Stefanos Tsitsipas (4e) et Iga Swiatek (9e), ça a en revanche cassé pour Aryna Sabalenka (2e).



Le Grec a été poussé au 5e set par l'Américain Taylor Fritz (22e) lundi mais il s'est qualifié 4-6, 6-4, 4-6, 6-3, 6-4, la Polonaise a perdu son premier set du tournoi face à la Roumaine Sorana Cirstea (38e) 5-7, 6-3, 6-3.



La Bélarusse avait pour la première fois en quatre tours remporté la première manche, mais cette fois c'est elle qui a subi un renversement de situation en faveur de son adversaire, l'Estonienne Kaia Kanepi (115e) 5-7, 6-2, 7-6 (10/7).



Cornet, 61e mondiale, a lutté contre la pression, la chaleur et bien sûr sa coriace adversaire pour enfin passer ce cap fatidique pour elle des 8es de finale, après en avoir perdu cinq, en battant Halep (15e) 6-4, 3-6, 6-4.



"Après 30 minutes de match, on était toutes les deux déjà cuites mais on a continué à se battre toutes les deux", a souligné Cornet.



La Française, qui participe à son 60e Majeur sans en avoir manqué un seul depuis l'Open d'Australie 2007 et à son 63e au total, affrontera l'Américaine Danielle Collins (30e) mercredi pour une place en demi-finales.



"C'est un rêve qui devient réalité", a-t-elle estimé.



Les deux joueuses ont beaucoup souffert de la chaleur accablante de ce début d'après-midi, en plein été australien. La température de l'air était de 33°C mais elle était nettement supérieure sur le court, dans le four de la Rod Laver Arena. Au point que le niveau d'alerte de l'organisation était de 3,5 quand, à 5, les matchs sont suspendus.



- "Mes mains tremblaient" -



"J'ai arrêté de réfléchir après 30 minutes de jeu. Je n'y voyais plus clair, mes mains tremblaient, mais j'ai vu qu'elle (Halep) n'allait pas mieux", a raconté la Française.



Au fur et à mesure que le match avançait, chaque point devenait une séance de torture plus ou moins longue, selon le temps que mettait l'une ou l'autre à craquer.



Mais aucune n'a lâché et l'intense bras de fer s'est éternisé pendant 2h33. Cornet a réussi trois breaks dans la première manche, dont celui qui lui a permis de conclure le premier set en profitant d'une double faute de son adversaire.



Dans le deuxième set, la Française a pris le jeu de service de Halep pour mener 3-1. Mais, à 3-2, Cornet a marqué le premier point du 6e jeu, avant d'en concéder 16 d'affilée qui ont permis à la Roumaine de revenir à un set partout !



Menée 6-4, 3-1, Halep a enchaîné au total six jeux pour mener 4-6, 6-3, 1-0 alors que Cornet traversait un gros passage à vide.



Au changement de côté à 3-2 pour elle dans le deuxième set, l'arbitre lui a demandé de reprendre le jeu plus rapidement. "Vous vous rendez-compte à quel point c'est dur ? C'est fou, c'est inhumain", a-t-elle répliqué.



- "L'aventure continue" -



Dans le set décisif, Cornet a pris l'avantage en faisant le break pour 4-3 et a confirmé à 5-3. Dans la foulée, elle a eu deux premières balles de match sur le service d'Halep mais la Roumaine les a sauvées et obligé la Française à servir pour le match.



Son premier 8e de finale en Majeur, Cornet l'avait atteint à Melbourne en 2009. Elle avait eu deux balles de match face à la Russe Dinara Safina, alors N.3 mondiale, avant de s'incliner.



Cette fois, a souligné Cornet, "l'aventure continue !".



Pour sa prochaine adversaire Danielle Collins (30e), la qualification a aussi été "dure physiquement".



Plus tôt que Cornet mais déjà sous un soleil de plomb, l'Américaine a bataillé 2h51 pour éliminer la Belge Elise Mertens (26e) 4-6, 6-4, 6-4.

Elle avait déjà passé cinq heures sur le court en trois matchs, dont 2h35 samedi au 3e tour pour battre 4-6, 6-4, 7-5 la Danoise Clara Tauson (39e).



AFP