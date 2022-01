Le président camerounais Paul Biya a ordonné une enquête sur la bousculade qui a fait huit morts lundi soir à Yaoundé à l'entrée d'un stade accueillant le huitième de finale Cameroun-Comores de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de football, a annoncé mardi le gouvernement.

Trente-huit personnes ont également été blessées dans le drame, dont sept grièvement, a détaillé dans un communiqué le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi.

"Le chef de l'Etat a prescrit l'ouverture d'une enquête afin que toute la lumière soit faite sur cet incident tragique", poursuit le ministre dont le gouvernement "appelle une fois de plus" les Camerounais "au sens des responsabilités, à la discipline et au civisme de tous pour la réussite totale de cette grande fête sportive".

Dans la nuit, le ministère de la Santé avait annoncé que deux femmes et un enfant figuraient parmi les personnes décédées. La bousculade s'est produite à l'entrée sud du stade d'Olembé, le tout nouveau et plus grand stade du pays, dans la capitale camerounaise. Les victimes ont été "immédiatement transportées" à bord d'ambulances mais "le trafic routier intense a ralenti le transport", avait précisé le ministère.

Un bébé aurait également été piétiné par la foule, toujours à l'extérieur du stade, au moment du contrôle du pass sanitaire, selon le ministère de la Santé. Le nourrisson, "immédiatement extirpé et conduit à l'hôpital général de Yaoundé", se trouve dans un état "médicalement stable".

Le Cameroun accueille depuis le 9 janvier et jusqu'au 6 février la compétition-reine du football africain dans les stades de cinq villes. La Confédération africaine de football (CAF), l'organisatrice du tournoi avec le Cameroun, a également assuré qu’elle enquêtait "sur la situation afin d'obtenir plus de détails sur ces incidents" et tiendra une "réunion de crise" mardi à 9H30 (O8h30 GMT) avec le comité d'organisation de la CAN.



AFP