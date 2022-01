Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 4 heures

Le Miami Heat, vainqueur des LA Clippers 121-114, et les Phoenix Suns, qui ont battu Minnesota avec le plus gros score de vendredi (134-124), poursuivent la course en tête dans les Conférences Est et Ouest de la Ligue nord-américaine de basket. (Photo : AFP)

