Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Après Versailles la veille, Bergerac, autre club de National 2, s'est offert dimanche une qualification historique pour les quarts de finale de la Coupe de France en battant Saint-Etienne (1-0), alors que Monaco est allé s'imposer à Lens (4-2).

Après Versailles la veille, Bergerac, autre club de National 2, s'est offert dimanche une qualification historique pour les quarts de finale de la Coupe de France en battant Saint-Etienne (1-0), alors que Monaco est allé s'imposer à Lens (4-2).



Les deux clubs rejoignent au tour suivant Marseille, Nantes, Amiens (L2), Bastia (L2) et donc Versailles (N2). Le dernier huitième de finale opposera lundi (21h15), le Paris SG, tenant du trophée et leader de Ligue 1, à Nice, son dauphin en championnat.

A l'issue d'une rencontre disputée à Périgueux, Bergerac a prolongé son aventure en Coupe de France et replongé les Verts, derniers de Ligue 1, dans leur marasme quotidien.

Romain Escarpit, qui venait d'entrer en jeu, a envoyé le club amateur en quarts en poussant du bout du pied un ballon mal dégagé par la défense stéphanoise (76e).

Leader de son groupe de National et désormais en quarts de Coupe de France, tout sourit à l'équipe entraînée par Erwan Lannuzel, 33 ans.

A l'inverse, celle de Pascal Dupraz, qui avait stoppé sa série noire en Ligue 1 en s'imposant à Angers (1-0) mercredi, n'a pu enchaîner en Coupe et va devoir jeter ses dernières forces dans la course au maintien.

- Six buts à Bollaert -

Dans l'affiche de la soirée entre deux clubs qui se suivent au classement en L1, Monaco (7e) a pris le dessus sur Lens (8e) en s'imposant 4-2 au stade Bollaert-Delelis.

Parfaitement servi par un centre de Caio Henrique, Wissam Ben Yedder a devancé de la tête Facundo Medina pour expédier le ballon au fond des filets (18e).

Les joueurs de Philippe Clement ont aggravé la marque en l'espace de trois minutes avec deux très beaux buts collectifs, conclus par Jean Lucas (26e), puis Sofiane Diop (29e).

Menés 3-0, les Lensois sont revenus au score grâce à Wesley Saïd juste avant la pause (45e). Lancé après la mi-temps par Franck Haise, Arnaud Kalimuendo a relancé un peu plus son équipe d'une frappe enroulée de 20 mètres (53e). L'attaquant a même failli égaliser à la 84e minute, mais sa frappe est passée de peu à côté.

Pas assez réaliste, Lens a fini par être puni par un deuxième but de Ben Yedder (88e).

Après la qualification de Nantes face à Brest (2-0), vendredi à La Beaujoire, la journée de samedi avait réservé une première surprise avec l'exploit de Versailles, tombeur de Toulouse (1-0), leader de Ligue 2.

Mal classé en L2 (16e), Bastia a également déjoué les pronostics en faisant tomber une équipe de L1, Reims (1-1, 5 tab à 3), au stade Auguste-Delaune.

Autre pensionnaire de deuxième division, Amiens s'est imposé chez Nancy (2-0), lanterne rouge de L2, qui avait éliminé Rennes au tour précédent.

Dans un choc entre équipes de l'élite, Marseille a dû recourir aux tirs au but pour décrocher son billet face à Montpellier (1-1, 5 tab à 4), au Vélodrome.

Le tirage au sort des quarts aura lieu lundi (20h45) avant PSG-Nice.



Par Vivian LIN avec Poornima WEERASEKARA à Pékin - © 2022 AFP