Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'Olympique lyonnais a battu le FC Porto 1-0 mercredi au stade du Dragon en 8e aller de Ligue Europa, une victoire qui le place en bonne position pour une qualification en quarts de finale.

L'Olympique lyonnais a battu le FC Porto 1-0 mercredi au stade du Dragon en 8e aller de Ligue Europa, une victoire qui le place en bonne position pour une qualification en quarts de finale.



Les Lyonnais l'ont emporté sur un but de l'international brésilien Lucas Paqueta (60e, 1-0) après avoir manqué un grand nombre d'occasions.

L'OL est bien rentré dans le match en mettant beaucoup d'intensité et en s'installant dans le camp adverse notamment grâce à la maîtrise technique de ses milieux de terrain.

Mais tout au long de la première période, il n'a pas su concrétiser ses occasions. Un centre-tir de Dubois a été repoussé par le gardien de Porto Diogo Costa (8e) puis une belle tête de Dembélé sur coup franc a, elle aussi, été dégagée par le portier des Dragons (11e).

Toko-Ekambi a complètement manqué sa reprise alors que Paqueta l'avait été bien lancé en pleine surface (22e). Le meilleur buteur de la phase de groupes (6 buts) a ensuite gêné Dembélé, les deux joueurs se trouvaient pourtant dans d'excellentes conditions pour marquer (38e).

Entretemps, le gardien de l'OL Anthony Lopes avait dû se montrer vigilant à deux reprises. D'abord en sortant une tentative de lob de Vitinha (12e) puis en boxant une frappe placée de Pepê (32e).

Au retour des vestiaires, Lyon a dans un premier temps continué à gâcher malgré sa domination. Parfaitement servi en retrait après un bon débordement de Faivre, Dembélé a manqué le cadre (50e). Le Français a encore tiré à côté après une récupération lyonnaise (53e).

- Paqueta concrétise enfin -

Il a fallu attendre que Toko Ekambi déborde sur le côté gauche avant de servir Dembélé qui a lui-même talonné pour Paqueta pour que le Brésilien ouvre enfin le score d'un plat du pied droit (1-0, 60e). Un but d'abord refusé pour une position de hors-jeu avant d'être validé avec recours à l'arbitrage vidéo.

Quelques minutes plus tard, la VAR a une nouvelle fois été bénéfique à Lyon en annulant un penalty pour Porto à la suite d'une main de Paqueta dans la surface après un mauvais contrôle du meneur de jeu (65e).

Jusqu'à la fin de la rencontre, les joueurs du Rhône ont laissé le ballon à leur adversaire, en se contentant de défendre.

Et s'ils ont su protéger leur surface de réparation, ils ont quand même frissonné quand une reprise de Fabio Vieira est passée juste au-dessus des cages d'Anthony Lopes (83e).

Enfin, les Rhodaniens ont frémi encore quand Mbemba a fait trembler leurs filets au bout du temps additionnel, mais la VAR a annulé le but de l'international congolais pour une position de hors-jeu (90e+5).

Forts de ce succès, le premier face au FC Porto en cinq confrontations européennes, les hommes de Peter Bosz pourront aborder le match retour, le 17 mars, avec un avantage qui pourrait s'avérer précieux.



Par Griffin SHEA - © 2022 AFP