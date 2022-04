Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 6 heures

Le champion en danger.

En infériorité numérique pendant presque tout le match, Toulouse a chuté à domicile face à l'Ulster (26-20) samedi en huitième de finale aller de la Coupe d'Europe de rugby, et sera dans l'obligation de s'imposer la semaine prochaine en Irlande.

Juan Cruz Mallia avait inscrit l'an dernier, quelques mois seulement après son arrivée en tant que joker médical, le seul essai de son équipe en finale à Twickenham contre La Rochelle. Sa lune de miel européenne a brutalement pris fin.

L'ailier argentin a été exclu dès la 11e minute pour avoir fauché dans les airs son homologue Ben Moxham, gâchant la belle entame du tenant du titre, mis sur orbite par un essai en force du surpuissant deuxième ligne australien Emmanuel Meafou.

Dans un Stadium à guichets fermés, les Rouge et Noir ont longtemps fait preuve à quatorze contre quinze d'un énorme engagement défensif qui devrait laisser des traces physiquement.

Après avoir traversé une période difficile en l'absence des nombreux internationaux français, ils ont aussi montré de belles choses offensivement, à l'image de ce mouvement d'envergure conclu par Matthis Lebel, finalement entaché d'un en-avant malheureux dans un ruck.

Les Irlandais, grâce à un triplé de leur insaisissable ailier Robert Baloucoune, pensaient pouvoir repartir de Haute-Garonne avec un matelas confortable de 13 points.

Mais un essai à la dernière minute de Romain Ntamack, dans un beau sursaut d'orgueil, a réduit à 6 unités le déficit toulousain. De quoi entretenir l'espoir.

Car cette génération talentueuse, habitée par la gagne, est certainement en mesure de s'imposer à Belfast si elle met autant d'envie que devant son public.

Ce dernier a copieusement sifflé l'arbitre anglais Wayne Barnes à la fin du match, lui reprochant de ne pas avoir annulé le troisième essai de Baloucoune, à la limite du hors-jeu avant d'intercepter une passe d'Antoine Dupont.

L'entraîneur toulousain Ugo Mola avait affirmé dans la semaine qu'il ne voulait pas faire de calculs la semaine prochaine au retour: "La meilleure des choses, c'est quand même de gagner deux fois. Comme ça, on ne s'emmerde pas". Il va finalement bien falloir s'y résoudre.



