La première mission spatiale entièrement privée, composée de trois hommes d'affaires et d'un ancien astronaute partis de la Terre à bord d'une fusée de SpaceX, est arrivée tôt samedi à la Station spatiale internationale (ISS) où elle restera un peu plus d'une semaine.

Tout sourire, pouce souvent levé dans leur uniforme noir et bleu, le commandant de la mission Ax-1, l'Américano-Espagnol Michael Lopez-Alegria, le Canadien Mark Pathy, l'Américain Larry Connor et l'Israélien Eytan Stibbe sont sortis l'un après l'autre de la capsule Dragon de SpaceX.

Ils ont été accueillis par des accolades de la part des membres d'équipage de l'ISS et des flashes d'appareil photo.

Larry Connor s'est dit "ravi et honoré" de participer à l'expérience mais aussi conscient de la "responsabilité" de cette première mission composée de "civils" se préparant à "une semaine de recherche chargée".

Eytan Stibbe a tenu à s'exprimer en "hébreu dans l'ISS", et Mark Pathy a qualifié l'aventure d'"incroyable".

Michael Lopez-Alegria, un ancien astronaute de la Nasa de 63 ans, est désormais employé de la société Axiom, qui a organisé le voyage, et il s'est déjà rendu dans l'ISS.

Les trois autres membres d'équipage ont payé plusieurs dizaines de millions de dollars chacun pour l'expérience. Le rôle de pilote est occupé par Larry Connor, qui est à la tête d'une société immobilière.

Mark Pathy est le patron d'une société d'investissement et l'ex-pilote Eytan Stibbe est le cofondateur d'un fonds d'investissement.

Des novices se sont déjà rendus dans la station spatiale, notamment dans les années 2000. L'année dernière, la Russie y a envoyé une équipe de tournage de film, puis un milliardaire japonais. Mais ceux-ci volaient à bord des fusées Soyouz, accompagnés de cosmonautes.

Axiom Space a acheté à SpaceX le moyen de transport et rétribué la Nasa pour l'utilisation de sa station.

Les quatre hommes ont un programme bien rempli, avec quelque 25 expériences sur le vieillissement, la santé cardiaque ou encore les cellules souches.

Axiom Space a conclu un accord pour un total de quatre missions avec SpaceX, et la Nasa a déjà formellement approuvé le principe d'une deuxième, Ax-2.

Pour Axiom Space, il s'agit d'une première étape vers un but ambitieux: la construction de sa propre station spatiale.



