Publié le Vendredi 15 Avril à 23H42 / Actualisé il y a 20 heures

Twitter, qui fait l'objet d'une offre publique d'achat non sollicitée de la part d'Elon Musk, a annoncé vendredi des mesures pour se défendre de cette offensive, censées empêcher le patron de Tesla et homme le plus riche du monde de racheter facilement ses actions.

