Publié le Samedi 16 Avril à 00H40 / Actualisé il y a 20 heures

Sergueï a rendu son dernier souffle dans sa petite véranda, au premier étage d'un immeuble de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, cible de bombardements russes.

A travers les vitres brisés, un passant n'apercevrait que le visage de sa mère, Nadejda Aleksandrova, bouleversée par la douleur. Mais à ses pieds, Sergueï est allongé, comme s'il s'était endormi, et le sang commence à sécher sur son visage pâle. Il avait 38 ans et fumait à la fenêtre quand un obus est tombé à quelques mètres de lui.

