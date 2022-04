Monaco a mis fin à la belle série de Rennes et poursuivi sa remontée vers les places européennes en allant s'imposer 3-2 au Roazhon Park vendredi dans le bras de fer européen de la 32e journée de Ligue 1.

Alors que Wissam Ben Yedder (57e) et Martin Terrier (90e+3) ont poursuivi ensemble leur progression au classement des buteurs, Flavien Tait (3e) a ouvert le score mais Vanderson (12e) et Myron Boadu (77e) ont donné l'avantage à Monaco.

Avec cette 4e victoire d'affilée, après le PSG, Metz et Troyes, Monaco remonte provisoirement à la 4e place, dépassant Strasbourg et Nice, qui doivent jouer dimanche.

Pour Rennes, qui s'était déjà fait peur la semaine dernière à Reims, c'est la fin d'une série de 7 matches sans défaite (6 victoires et 1 nul) et de 7 victoires à domicile en L1.

Les hommes de Bruno Genesio restent toutefois sur le podium mais eux qui avaient l'occasion d'aller inquiéter Marseille devant voient désormais Monaco, et peut-être Strasbourg et Nice, se rapprocher dangereusement derrière. Le double duel Strasbourg-Rennes et Monaco-Nice mercredi s'annonce crucial.

Malgré un pressing monégasque d'entrée qui a fait frissonner le stade, les Rennais ont ouvert le score sur une belle action collective conclu par un centre d'Hamari Traoré et une tête de Flavien Tait (1-0, 3e).

Handicapé cet hiver par une série de blessures, Tait a semblé avoir retrouvé son allant, en se battant sur tous les ballons. Mais la charnière centrale inédite Omari-Santamaria alignée par Bruno Genesio pour palier l'absence du taulier Nayef Aguerd, malade, a vite montré des lacunes.

Sur une ouverture somptueuse de Golovin dans le dos d'une défense clairsemée, Vanderson s'est joué de Birger Mellin pour égaliser d'une demi-volée imparable (1-1, 12e). Rennes a alors commencé à mettre le pied sur le ballon, multipliant les passes vers l'arrière et peinant à progresser, alors que Monaco se projetait rapidement à chaque prise de balle.

Et cela a fini par payer: sur un nouveau ballon long vers l'avant, Kevin Volland a remis de la tête pour Wissam Ben Yedder, qui a pris Omari de vitesse pour se présenter seul face à Dogan Alemdar (1-2, 57e).

Alors que Rennes poussait dans le dernier quart d'heure, encouragé par un stade plein, Myron Boadu a asséné le coup de grâce à la suite d'une relance hasardeuse interceptée par Aurélien Tchouaméni (1-3, 77e).

Dans la dernière minute, une faute de Sofiane Diop sur Adrien Truffert a offert aux Rennais un penalty transformé par Terrier (2-3, 93e+3). Très actif mais pas en réussite devant le but, l'attaquant rennais est ainsi resté à la hauteur de Ben Yedder au classement des meilleurs buteurs, avec 19 réalisations chacun, à une longueur de Kylian Mbappé.



AFP