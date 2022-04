Publié le Samedi 16 Avril à 00H24 / Actualisé il y a 20 heures

Pour une surprise, c'est une surprise: Dimitrov affrontera Davidovich en demi-finales à Monte-Carlo dans une moitié de tableau où figuraient Djokovic et Alcaraz, alors que de manière plus attendue, Zverev s'est qualifié vendredi, bien que dans la difficulté, pour la demie du bas du tableau. Stefanos Tsitsipas, 5e mondial et tenant du titre, affrontait dans la soirée Diego Schwartzman (16e) pour le dernier billet pour le dernier carré.

Pour une surprise, c'est une surprise: Dimitrov affrontera Davidovich en demi-finales à Monte-Carlo dans une moitié de tableau où figuraient Djokovic et Alcaraz, alors que de manière plus attendue, Zverev s'est qualifié vendredi, bien que dans la difficulté, pour la demie du bas du tableau. Stefanos Tsitsipas, 5e mondial et tenant du titre, affrontait dans la soirée Diego Schwartzman (16e) pour le dernier billet pour le dernier carré.