Publié il y a 19 heures / Actualisé il y a 17 heures

C'est le plus long séjour jamais effectué par la Chine dans l'espace: les trois astronautes de la mission Shenzhou-13 sont revenus sur Terre samedi après six mois passés dans la station spatiale chinoise. Il s'agit d'une nouvelle étape réussie pour Pékin dans son ambitieux programme spatial destiné à rattraper les Etats-Unis, l'Europe et la Russie.

