Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 3 heures

Le Paris Saint-Germain aligne sa "MNM" Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé dans le classique contre l'Olympique de Marseille ou l'Espagnol Pau Lopès retrouve sa place dans le but, pour la 32e journée de Ligue 1, dimanche.

Dans une équipe du PSG sans surprise, le capitaine Marquinhos retrouve sa place en défense centrale aux côtés de Presnel Kimpembe. Sergio Ramos, titulaire à Clermont, retourne sur le banc.

Côté marseillais, Pau Lopez garde les buts après trois matches de rang de Steve Mandanda, titulaire notamment en quarts de finale de Ligue Europa Conférence contre le PAOK Salonique (2-1/1-0).

En attaque, sans le Polonais Arkadiusz Milik, forfait, Jorge Sampaoli aligne Dimitri Payet et Cengiz Under, soutenus par un milieu renforcé Gerson-Boubacar Kamara-Pape Gueye-Mattéo Guendouzi.

Les équipes

Paris SG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (cap), Kimpembe, N. Mendes - Verratti, Danilo, I. Gueye - Messi, Neymar, Mbappé

OM: Pau Lopez - Rongier, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres - Gerson, B. Kamara, P. Gueye, Guendouzi - Under, Payet

Arbitre: François Letexier



