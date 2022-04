Publié il y a 19 heures / Actualisé il y a 14 heures

Sur fond de l'idyllique Vieux-Port, Emmanuel Macron a fait ce samedi 16 avril 2022à Marseille un long plaidoyer en faveur de l'écologie tout en appelant, à huit jours du second tour, au rassemblement derrière lui face à Marine Le Pen qui, en Eure-et-Loir, s'est engagée à défendre les "plus vulnérables". Selon un sondage Ipsos Sopra/Steria publié samedi, le président sortant l'emporterait au second tour face à Mme Le Pen, avec un score de 55,5% contre 44,5% pour la candidate du RN.

