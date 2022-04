Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le leader de la Ligue 2 Toulouse n'a pas acté sa promotion en étant tenu en échec à Sochaux (1-1) et Nancy a obtenu un sursis en bas du classement en allant chercher un point à Rodez (1-1) mardi lors de la 34e journée de Ligue 2.

Rendez-vous à la prochaine journée: les Toulousains (73 points), en tête devant Ajaccio (67) et Auxerre (64), pourront valider leur aller simple pour l'élite lundi contre Niort (neuvième, 45 pts).

Le TFC pouvait officialiser sa montée en Ligue 1 en cas de victoire au stade Auguste-Bonal, si dans le même temps Auxerre ne s'imposait pas à domicile contre Dijon ni le Paris FC contre Caen. Les deux ont de toute façon gagné 2 à 1 et 1 à 0 respectivement.

On a vite senti que le dénouement n'aura pas lieu mardi. L'AJA est parvenue à ouvrir le score par Hein (2e), auteur d'une reprise de volée pure après une remise de la tête de Charbonnier, juste avant que Sochaux n'en fasse de même contre Toulouse grâce à Ndiaye (5e).

Les joueurs de Philippe Montanier ont semblé crispés par l'enjeu, se montrant imprécis, hésitants en défense. Même le maître à jouer de l'équipe, Branco van den Boomen (19 passes décisives cette saison), a raté plusieurs passes.

Le Téfécé est parvenu à revenir au score juste après la mi-temps grâce à Rouault (49e), au terme d'une action très confuse devant les cages sochaliennes, mais n'a jamais réussi à maîtriser ses émotions.

Auxerre, troisième (64 pts), a de toute façon confirmé son succès contre Dijon (2-1), et Ajaccio, deuxième (67 pts), s'est aussi imposé contre Dunkerque sur le même score.

Au pied du podium, le Paris FC a repris sa marche en avant en battant Caen à domicile (1-0). Les Parisiens peuvent remercier leur gardien Demarconnay, qui a arrêté un penalty de Mendy à un quart d'heure du terme de la rencontre.

Dans le bas du classement, la lanterne rouge Nancy a retardé la relégation qui semble se profiler en obtenant un point à Rodez (1-1), mais reste, avec 24 points, à dix points de son adversaire du soir (17e).



