Ses vidéos humoristiques ont fait de lui une star des réseaux sociaux: du haut de ses 2,22 m, le basketteur professionnel Vincent Pourchot a fait de sa taille une force pour aider ceux qui souffrent de leurs différences physiques.

Dans les allées d'un centre commercial de Tours, le joueur du Tours Métropole Basket (ProB) ne passe pas inaperçu. "Regarde, c'est le géant de TikTok!", lance un jeune homme à son copain. Les adolescents le sollicitent pour un selfie, Vincent s'y plie de bonne grâce. C'est même lui qui le réalise. Ses immenses bras permettent encore plus de recul.

La technique est rodée, assure le sportif de 29 ans. "Avant je refusais systématiquement les selfies avec des inconnus, je ne voulais pas être une bête de foire", se rappelle-t-il. "Depuis que je suis présent sur les réseaux sociaux, c'est différent. C'est presque un devoir de dire oui".

Le basketteur a fait de sa taille un avantage. Au fil des saisons, il est devenu la mascotte du club, et bien plus depuis qu'il diffuse ses vidéos. "J'ai franchi le pas durant le confinement. Un soir, je me suis filmé en train de danser pour démontrer qu'il m'était impossible de me voir en entier dans les miroirs de mon appartement", explique-t-il. "La vidéo n'était pas terrible, mais je l'ai tout de même posté sur TikTok. Quelle surprise au réveil!"

En sortant d'un lit dans lequel il ne peut que s'allonger en diagonale, le pivot s'est en effet aperçu que sa vidéo avait été "likée" par près de 200.000 personnes. "Depuis ce jour, j'ai décidé de mettre en scène mon statut de géant", raconte-t-il.

- "Je me sens utile" -

Et les résultats ont dépassé tous ses espoirs. Le Messin totalise désormais 1,6 million d'abonnés sur TikTok. Principalement des jeunes qui se délectent de ses désagréments quotidiens racontés avec humour. Vincent est par exemple obligé de baisser la tête avant de passer chaque porte ou de s'asseoir sur une chaise pour faire la vaisselle.

Il se filme dans les salles de bain trop petites des hôtels ou s'amuse aussi des avantages de sa taille. "Je change facilement les ampoules", sourit-il. "J'assume ma grande taille, je vis très bien avec", jure-t-il avant d'endosser son nouveau rôle. "Ce n'est pas le cas de tout le monde. Je viens de recevoir le message d'un garçon harcelé à l'école à cause de sa grande taille. Il m'assure que mes vidéos lui ont redonné confiance en lui. Je me sens utile."

Le colosse de Touraine se mue aussi en influenceur, lui qui donne ses bonnes adresses vestimentaires. Trouver du XXXL n'est en effet pas aisé, même si en privé, il avoue avoir trouvé une solution... familiale. "Ma mère a une passion pour la couture", confie-t-il. "Je lui ai récemment offert la Rolls-Royce des machines à coudre. C'est elle qui fabrique mes joggings, mes T-shirts et mes costumes".

Au fil des mois, le presque trentenaire est devenu un exemple pour toutes les personnes qui souffrent de leurs différences physiques. Sa notoriété a désormais largement dépassé les parquets. Quand Tours joue à l'extérieur, des jeunes aficionados et followers du géant, qui ne connaissent parfois rien au basket, se déplacent pour le voir.

Sollicité sur les plateaux de télévision, le longiligne pivot a aussi été approché par le cinéma. "On m'a proposé un beau rôle dans un long-métrage, mais je devais être libre plus d'un mois. C'est incompatible avec le basket professionnel", regrette Vincent Pourchot. Mais sa popularité continue de nourrir ses projets: il se verrait bien écrivain, histoire de continuer à promouvoir "la force de la différence".



AFP