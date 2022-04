Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 50 minutes

Vers une conclusion sans éclat à un séjour sans gloire? Revenu à Manchester United avec un statut de superstar, Paul Pogba, blessé, ne jouera probablement plus cette saison et pourrait ne plus porter le maillot mancunien, sous lequel il a rarement montré son talent. Des sifflets et des chants insultants samedi à Old Trafford, une sortie sur blessure mardi à Liverpool, puis un forfait quasi acté jusqu'à fin mai: le champion du monde 2018, en fin de contrat en juin, va probablement quitter les Red Devils par la petite porte, sans indemnité de transfert ni grand trophée.

