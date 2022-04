Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Inarrêtable, Monaco s'est installé à la 3e place provisoire de Ligue 1 après sa sixième victoire consécutive samedi à Saint-Etienne (4-1), où la rencontre a été interrompue plus d'une demi-heure en raison de jets de fumigènes et de feux d'artifice venus des gradins.

Le kop sud, traditionnellement occupé par le groupe ultras Green Angels qui fêtait ses trente ans, n'a pas lésiné sur la pyrotechnie et a encore renvoyé le football français à ses difficultés à canaliser ses supporters, dans une saison de L1 très agitée en tribunes.

Après un premier arrêt en fin de première période, pour les mêmes raisons, la seconde interruption a duré 34 minutes à partir de la 66e minute avant une réunion d'une cellule de crise au terme de laquelle il a été décidé de reprendre.

Ces incidents coûteront sans doute cher à l'ASSE qui doit encore recevoir Reims pour la 37e journée, le 15 mai alors que le stade Geoffroy-Guichard est sous le coup d'une fermeture totale ou partielle pour deux matches avec sursis car le club est multi-récidiviste en la matière.

- 20e but pour Ben Yedder -

Pour le reste, face à des Stéphanois limités et toujours fébriles en défense, le match a été bien maîtrisé par les Monégasques qui peuvent donc toujours rêver de podium et d'une qualification en Ligue des champions.

Ils tenteront d'enchaîner le 1er mai contre Angers avant de se rendre à Lille cinq jours plus tard.

Pour leur part, les Verts, avec cette défaite, restent 18es et barragistes.

Leur programme sur les prochaines rencontres ne sera pas facile. Ils iront à Rennes et Nice, qui luttent pour l'Europe, et finiront à Nantes après avoir reçu les Rémois.

Les Monégasques, vainqueurs pour la troisième fois de suite à l'extérieur, ont en tout cas déployé tout leur potentiel offensif samedi.

Ils ont mené 2-0 grâce à deux buts coup sur coup de Wissam Ben Yedder (23e), qui avait déjà marqué deux fois à l'aller (3-1) et Kevin Volland (25e) pour les trois premiers tirs cadrés de l'équipe de Philippe Clement.

Ben Yedder a repris un centre de la gauche de Caio Henriqué lancé par Aurélien Tchouaméni pour son vingtième but de la saison alors que l'Allemand a été à la réception d'une passe de Gelson Martins en devançant Mickaël Nadé.

En fin de première période, l'ASSE a réussi à réduire l'écart sur un penalty transformé par Wahbi Khazri (42e) accordé pour une faute de Tchouaméni sur Mahdi Camara.

Malheureusement pour les Verts, Timothée Kolodziejczak a permis à Monaco de porter le score à 3-1 en marquant contre son camp (62e) comme il l'avait déjà fait contre Marseille (2-4), le 3 avril sur une action similaire.

Pour lui, pris en grippe très violemment par les kops, la suite de son match a été un calvaire, hué à chacune de ses interventions avant son rapide remplacement par Miguel Trauco, juste avant l'interruption (66e).

Peu après celle-ci, Myron Boadu a trouvé le poteau manquant de marquer un quatrième but (69e) comme sur un corner joué par Caio Henrique que Volland n'a pu reprendre également (71e), traduisant la domination monégasque sur la seconde période.

Mais Boadu a finalement assommé définitivement les Verts en aggravant l'écart à la conclusion d'une action initiée par Vanderson et une passe d'Ismaïl Jakobs (4-1, 77e).

C'est le 36e but encaissé à domicile par les Verts qui viennent d'en concéder dix-sept sur les cinq dernières journées....





