Moscou annonce un cessez-le-feu lundi pour permettre aux civils de quitter le site industriel Azovstal à Marioupol, tandis que Washington a annoncé une aide militaire supplémentaire à l’Ukraine et le retour de diplomates américains dans le pays. Au 61ème jour de la guerre en Ukraine, la Russie a annoncé l’expulsion de 40 diplomates allemands en guise de représailles, Berlin ayant pris une mesure similaire au début du mois d’avril. Plusieurs civils ont été tués par des bombardements dans le centre-ouest de l’Ukraine.

- Plus de 5,2 millions de réfugiés -

Le nombre de réfugiés ukrainiens ayant fui leur pays pris d’assaut par les troupes russes depuis le 24 février a dépassé les 5,2 millions, selon les chiffres du Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés, publiés lundi. Depuis le début d’avril, près de 1, 2 millions d’Ukrainiens ont fui, bien moins que les 3,4 millions qui avaient choisi l’exode au seul mois de mars.

L’Organisation internationale pour les migrations, également rattachée à l’ONU, a indiqué que plus de 218 000 non-Ukrainiens, essentiellement des étudiants et des travailleurs migrants, avaient aussi quitté l’Ukraine pour les pays voisins, ce qui signifie que plus de 5,25 millions de personnes au total ont fui le pays depuis le début de la guerre.

Les femmes et les enfants représentent 90 % de ces réfugiés, les hommes de 18 à 60 ans, susceptibles d’être mobilisés, n’ayant pas le droit de partir.

- Moscou annonce un cessez-le-feu pour permettre aux civils de quitter Azovstal -

L’armée russe annonce sur Facebook, avoir ouvert un "couloir humanitaire pour permettre l’évacuation des civils qui seraient situés dans les structures souterraines de l’usine Azovstal" de Marioupol. Le ministère ajoute que les forces armées de Russie et de la République populaire de Donetsk cessent le feu à partir de 14 heures et se placent à distance pour permettre le départ des civils "dans la direction de leur choix".

Aucun accord n’a été conclu, lundi, pour créer un couloir humanitaire permettant l’évacuation des civils terrés avec des combattants ukrainiens dans le complexe métallurgique assiégé d’Azovstal à Marioupol, dans le sud-est de l’Ukraine, ont affirmé les autorités ukrainiennes. "Je déclare officiellement et publiquement que, malheureusement, il n’y a aucun accord concernant un couloir humanitaire depuis Azovstal aujourd’hui", a écrit sur Telegram la vice-première ministre ukrainienne, Iryna Verechtchouk, peu après l’annonce par la Russie qu’elle cesserait les hostilités pour permettre l’évacuation des civils.

- Les Etat-Unis veulent une Russie "affaiblie" -

Les chefs de la diplomatie et de la défense des Etats-Unis, Antony Blinken et Lloyd Austin, ont rencontré dimanche à Kiev le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a confirmé, lundi, Washington, en annonçant une aide militaire supplémentaire à l’Ukraine et le retour des diplomates américains dans le pays. Les Etats-Unis qui fournissent une importante aide militaire à l’Ukraine veulent voir la Russie "affaiblie" au point de ne plus avoir les capacités de mener des offensives semblables à l’invasion de l’Ukraine, a affirmé lundi le chef du Pentagone, Lloyd Austin. "La Russie a déjà perdu beaucoup de capacités militaires, et beaucoup de troupes pour être franc, et nous ne voudrions pas qu’elle puisse rapidement reconstituer ces capacités", a-t-il déclaré à des journalistes dans l’est de la Pologne, au retour d’une visite à Kiev.

L’Ukraine peut gagner la guerre contre la Russie si elle dipose des bons équipements, a déclaré le chef du Pentagone, Lloyd Austin, au retour d’un déplacement à Kiev avec le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken. "La première chose pour gagner, c’est de croire que l’on peut gagner. Et ils sont convaincus qu’ils peuvent gagner", a dit Lloyd Austin à quelques journalistes à propos des Ukrainiens. "Ils peuvent gagner s’ils ont les bons équipements, le bon soutien", a-t-il ajouté après cette visite au cours de laquelle les deux ministres ont rencontré le président ukrainien, Volodymir Zelensky.

- Londres va fournir des véhicules lance-missiles antiaériens à l’Ukraine -

Le Royaume-Uni va fournir à l’Ukraine un « petit nombre » de blindés lance-missiles antiaériens Stormer, a annoncé lundi le ministre de la défense britannique, Ben Wallace. « Ces véhicules Stormer apporteront aux forces ukrainiennes des capacités antiaériennes de courte portée de jour comme de nuit », a-t-il précisé. A l’occasion d’une prise de parole lundi devant le Parlement, il a déclaré que les missiles Starstreak antiaériens promis aux Ukrainiens étaient « déployés et utilisés depuis trois semaines pour se défendre et défendre leur territoire ». Ben Wallace a par ailleurs rappelé que le Royaume-Uni estimait qu’« environ 15 000 militaires russes » avaient été tués « pendant leur offensive » en Ukraine.

Jusqu’à présent, le Royaume-Uni a fourni à l’Ukraine 5 000 missiles antichars, cinq systèmes de missiles antiaériens avec plus de 100 missiles et 4,5 tonnes d’explosifs. S’y sont récemment ajoutés pour 100 millions de livres sterling d’autres équipements militaires, 120 véhicules blindés, selon le bilan fourni par M. Wallace.

- L'impact environnemental de la guerre, l'autre menace sur la population -

La destruction de sites sensibles, comme des mines à charbon ou des raffineries, expose la population aux métaux lourds, aux gaz toxiques ou aux particules fines. Une pollution qui mettra des années à être nettoyée, et qui impacte durablement la santé de la population, s'inquiète l'ONU.

C'est une autre menace qui plane, en plus du terrible bilan humain en Ukraine. Les bombardements russes en Ukraine empoisonnent l'eau, l'air et les sols du pays. Une pollution qui pourrait prendre des années à être nettoyée, multipliant les risques de cancers, de maladies respiratoires et de retards de développement chez les enfants, alertent des experts de l'ONU.

- Le gendarme du nucléaire civil se rendra à Tchernobyl - Le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, va se rendre dans la centrale de Tchernobyl demain, accompagné d’une équipe d’experts de l’instance onusienne. "Nous allons pouvoir mieux comprendre la situation en nous fondant sur nos propres mesures scientifiques et évaluations techniques", a déclaré le responsable de l’AIEA. Outre cette mission de « contrôles radiologiques », l’équipe livrera également « des équipements vitaux » (dosimètres, combinaisons de protection, etc.). Les autorités ukrainiennes avaient déclaré à la mi-avril qu’elles ne parvenaient pas à rétablir les moyens de surveillance de la radioactivité sur ce site du nord de l’Ukraine. Les soldats russes, qui l’avaient envahi le 24 février, au premier jour de leur offensive, ont créé, selon elles, un réseau souterrain, s’exposant à de fortes radiations. Ils se sont finalement retirés d’eux-mêmes du site à la fin de mars.

