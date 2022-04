Soeur André, 118 ans, a délivré un petit précis d'humilité mardi à Toulon (Var), en accueillant son nouveau titre de doyenne de l'humanité: "une fierté" mais aussi un regret, ne pas pouvoir "rendre aux autres" tout ce qu'ils lui donnent.

Elle est arrivée telle une star, dans la tisanerie de sa maison de retraite de Toulon, entourée du maire de la ville, Hubert Falco, et d'une nuée de journalistes. "Vous êtes une fierté, une référence pour le monde entier", lui a glissé Hubert Falco.

Mais avant de parler, Soeur André s'est surtout assurée qu'il avait bien rangé dans son tiroir les chocolats et les calissons qu'il lui a apportés pour fêter l'événement.Car depuis lundi les médias du monde entier relaient la nouvelle: Soeur André, née Lucile Randon le 11 février 1904, à Alès (Gard), dans le sud de la France, est la probable nouvelle doyenne de l'humanité depuis l'annonce du décès de la Japonaise Kane Tanaka et ses 119 ans.

"On dit que le travail tue, moi c'est le travail qui m'a fait vivre, j'ai travaillé jusqu'à 108 ans", insiste Soeur André, qui s'est longuement occupée d'autres pensionnaires plus jeunes qu'elle.

Son message: "Que les gens s'entraident et s'aiment au lieu de se haïr. Si on partageait tout ça, ça irait beaucoup mieux !" A l'habituelle question, "alors, c'est quoi votre secret de longévité ?", elle répond avec humour: "Oh ça alors, c'est le bon Dieu qui le sait!"

Mais autour d'elle, ses proches à la maison de retraite savent bien que c'est son goût des autres et sa foi qui la maintiennent. Clouée dans un fauteuil roulant et devenue aveugle, son champ des possibles s'est en effet considérablement réduit.

Elle porte en elle "sa mission de servitrice des autres", explique soeur Thérèse, bientôt 89 ans, certaine que "c'est sa foi profonde qui l'aide et l'a aidée". Tous les matins, elle la conduit pour la messe dans la chapelle chaleureuse du rez-de-chaussée.

- "Quitte à rester sur terre" -

Son quotidien est marqué par ces temps de prière, ses repas et les visites des autres pensionnaires ou employés, qu'elle attend impatiemment. Sans compter l'abondant courrier auquel elle souhaite répondre, à quelques exceptions près.

Car elle a déjà souvent fait la Une, en tant que doyenne des Européens. Et l'an dernier, elle a traversé le Covid sans aucune difficulté, devenant un symbole d'espoir qui a suscité un flot de lettres du monde entier. En revanche, aux demandes de mèches de cheveux, de recherches ADN ou autres, elle fait savoir que c'est non !

Souvent soeur André dit que Dieu l'a oubliée, qu'elle aimerait "se retirer de cette affaire". Mardi matin, elle l'a confirmé: "Vous savez, ce n'est pas beau d'être vieux, parce que j'aimais m'occuper des autres, faire danser les enfants, et aujourd'hui je ne peux plus".

Mais en même temps elle blague sur le record à battre, celui de Jeanne Calment, morte à 122 ans à Arles, dans le sud de la France, en 1997. Jeanne Calment reste la personne ayant vécu le plus longtemps dans l'histoire de l'humanité et dont l'état civil a été vérifié.

"Soeur André a toujours été ambigüe" rapporte David Tavella, l'animateur et communicant de la maison de retraite, son fidèle confident: d'un côté elle souffre, mais de l'autre "elle prie énormément et elle passe au-dessus de tout". Alors, sur ce record, elle se dit "c'est à ma portée, quitte à rester sur terre, autant y arriver".

Avant cela, le Guinness Book doit valider cette nouvelle étape. Même si, en réalité, aucun organisme officiel ne décerne le "titre" de doyen et qu'il est déjà arrivé que des personnes encore plus âgées tentent de se faire connaître. La difficulté étant alors de valider des états-civils du début du XXe.

Mais pour Laurent Toussaint, spécialiste français des records de longévité, qui participe à la base internationale IDL, en lien avec l'Institut français des études démographiques (Ined), ce ne fait aucun doute: "sœur André devient bien la doyenne, et de loin, puisque la troisième, une Polonaise, a 115 ans".

