Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

Il est l'actuel titulaire du perchoir de l'Assemblée, et chargé de préparer les investitures dans le plus grand secret, en ménageant les susceptibilités des partenaires de la future majorité: Richard Ferrand est la pièce maîtresse des élections législatives et a l'oreille du chef de l'Etat. "Je collecte, je tamise, je rapporte", dit le madré président de l'Assemblée depuis ses bureaux provisoires, près de l'Hôtel de Lassay, sa résidence en travaux durant la pause parlementaire avant les élections des 12 et 19 juin. (Photo AFP)

