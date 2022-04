- Moscou met en garde contre une guerre mondiale -

Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, accuse "les alliés" d'avoir "utilisé l'Ukraine comme un terrain pour irriter la Russie". Il a également affirmé que "l'opération militaire" entreprise par la Russie visait à "venir en aide aux civils". "Cinq convois humanitaires ont été organisés avec succès dans les régions de Donetsk et Lougansk" a ajouté le ministre.

De son côté, le ministère ukrainien de la défense a indiqué que l’armée russe continuait de renforcer ses défenses antiaériennes, de reconstituer les pertes liées à l’offensive précédente et de bombarder des infrastructures. D’après la même source, les troupes de Moscou se regroupent dans le Sud et tentent d’avancer en direction de Zaporijia, ville située sur le Dniepr à l’ouest du Donbass, subissant des pertes.

- Les États-Unis et une quarantaine de pays réunis –

En Allemagne, une quarantaine de pays se sont réunis mardi 26 avril 2022 pour aider davantage Kiev. Selon Lloyd Austin, secrétaire américain à la défense, la rencontre dans la base américaine de Ramstein a pour objectif de "générer des capacités supplémentaires pour les forces ukrainiennes". "Ils peuvent gagner s’ils ont les bons équipements, le bon soutien", a affirmé le chef du Pentagone, organisateur de l’événement qui intervenait après un déplacement à Kiev au cours duquel il a promis au président ukrainien Volodymyr Zelensky un soutien supplémentaire dans la guerre face à la Russie.

C’est dans ce contexte que les Etats-Unis ont annoncé, lundi, une nouvelle aide militaire pour l’Ukraine de 700 millions de dollars (650 millions d’euros), qui porte leur assistance à 3,4 milliards de dollars. Washington fournit désormais des armes lourdes pour contrer les forces russes qui se concentrent dans l’est et le sud de l’Ukraine, après avoir échoué à s’emparer de Kiev.

La ministre de la défense allemande, Christine Lambrecht, confirme également la livraison de blindés allemands à l’Ukraine. "Nous avons décidé que l’Allemagne allait livrer des chars antiaériens Guépard à l’Ukraine", selon les déclarations de cette dernière.

Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, s’est entretenu lundi avec son homologue ukrainien, Dmytro Kuleba, lui confirmant que "la France maintiendrait son appui déterminé à l’Ukraine". Le ministre a souligné, dans sa douzième discussion de l’année avec M. Kuleba, "la continuité de la stratégie de la France dans le cadre du conflit ukrainien et notre détermination à poursuivre et approfondir l’appui apporté par la France à l’Ukraine, dans tous les domaines", peut-on lire dans un communiqué. Les deux ministres ont également évoqué les paramètres d’un renforcement des sanctions européennes à l’encontre de la Russie soutenu par la présidence française du Conseil de l’Union européenne.

- Un niveau de radioactivité anormal à Tchernobyl -

Le niveau de radioactivité sur la centrale nucléaire de Tchernobyl, située à 150 kilomètres au nord de Kiev, en Ukraine, est "anormal", a estimé mardi le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). "Les niveaux [de radioactivité] ont augmenté à certains moments quand les Russes amenaient dans la zone de l’équipement lourd et quand ils sont partis", a-t-il ajouté, soulignant que l’AIEA suivait la situation "quotidiennement".

Rafael Grossi s’est rendu sur place, trente-six ans jour pour jour après la pire catastrophe nucléaire de l’histoire, en 1986. L’occupation du site par l’armée russe entre le 24 février et fin mars "était absolument anormale et très, très dangereuse", a-t-il ajouté.

- Guterres plaide pour un cessez-le-feu "dans les plus brefs délais" -

Le chef des Nations unies, Antonio Guterres, a plaidé mardi, lors d’un déplacement à Moscou, pour un cessez-le-feu en Ukraine dans les plus brefs délais. "Ce qui nous intéresse beaucoup, c’est de trouver les moyens de créer les conditions pour un dialogue efficace, créer les conditions pour un cessez-le-feu dans les plus brefs délais", a déclaré M. Guterres avant des discussions avec le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov.

Un adjoint au maire de Marioupol déclare qu’au moins 22 000 civils, dont 250 enfants, ont été tués par les Russes dans la cité portuaire. "La situation est terrible. Les soldats et civils toujours dans la ville n’ont pas d’eau ou de nourriture", a dit Piotr Andriouchtchenko. Près de 100 000 civils sont toujours coincés dans la ville, a-t-il précisé, affirmant que "les couloirs humanitaires n’ont jamais fonctionné et ne fonctionnent pas".

Les Nations unies estiment également que les Ukrainiens fuyant leur pays pourraient être 8,3 millions, contre un peu plus de 5,2 millions actuellement. Au regard de la dégradation de la situation, le Haut-Commissariat aux réfugiés, qui au début de la guerre prévoyait 4 millions de réfugiés, demande 1,85 milliard de dollars pour soutenir ses actions et celle de ses partenaires en faveur de ces personnes fuyant leur pays en guerre. Les Nations unies ont donc annoncé, mardi, avoir doublé leur appel d’urgence pour apporter de l’aide humanitaire en Ukraine. "Plus de 2,25 milliards de dollars sont désormais nécessaires pour répondre aux besoins en Ukraine, soit plus du double du montant demandé (1,1 milliard de dollars) lorsque nous avons lancé l’appel le 1er mars, quelques jours après le début de la guerre. L’appel a également été prolongé de trois à six mois", a précisé l’ONU.

