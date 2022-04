Emmanuel Macron a indiqué mercredi que le Premier ministre qu'il nommerait en remplacement de Jean Castex serait "quelqu'un qui est attaché à la question sociale, à la question environnementale et à la question productive".

"Je crois au dépassement, la couleur politique ne dit pas tout", a-t-il aussi souligné sur un marché de Cergy (Val-d'Oise) pour son premier déplacement depuis sa réélection dimanche, en réponse à une question d'un journaliste sur la possibilité de voir une personnalité de gauche nommée. "Jean Castex venait de la droite; il a mené une des politiques les plus sociales des dernières décennies, parce que c'est aussi un homme de coeur et il a la fibre sociale", a ajouté le chef de l'Etat. "Je nommerai quelqu'un qui est attaché à la question sociale, environnementale et productive", a-t-il aussi indiqué.

Les spéculations vont bon train sur l'identité du futur ou de la future locataire de Matignon. Emmanuel Macron compte remplacer Jean Castex tout en renouvelant très largement son gouvernement, à moins de sept semaines du premier tour des législatives des 12 et 19 juin.

Progressant très lentement au milieu d'une foule très compacte, le président de la République a multiplié selfies, poignées de main, échanges avec les habitants, notamment sur le RSA, les retraites, avec notamment de jeunes entrepreneurs et sous les cris "Macron président!" ou "félicitations!".

Dans la cohue, son service d'ordre a dû ouvrir un parapluie permettant d'arrêter des projectiles, pour le protéger momentanément. "Je vais continuer sur le terrain pour d'abord écouter, convaincre et puis agir", a promis Emmanuel Macron. "Alors même que les résultats (de la présidentielle) ne sont pas encore promulgués, je n'oublie pas que les engagements que j'ai pris, ils n'étaient pas simplement des engagements de campagne", a-t-il assuré.

Il a expliqué s'être rendu à Cergy, ville qui "concentre beaucoup de difficultés économiques, sociales, sécuritaires", pour montrer qu'il a "entendu le message très clair envoyé par les quartiers les plus populaires de la République". "Je suis ici pour apporter un message de considération, ensuite d'ambition" avec la volonté de donner à ces quartiers "tout au long de mon mandat les moyens d'avancer", a-t-il ajouté.

"Dans les quartiers les plus pauvres, que ce soit dans les villes ou la ruralité, nous devons vraiment recréer les conditions d'une réelle et effective égalité des chances", a poursuivi le chef de l'Etat, estimant que "c'est le seul moyen de conjurer cette défiance" qui s'est "installée à l'égard de la chose publique" ainsi que ce "sentiment d'abandon" exprimé par les habitants. "Je le dis avec beaucoup d'humilité, je ne sais pas si on y arrivera, mais j'y mettrai toute mon énergie", a-t-il promis.



AFP