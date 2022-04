Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 29 minutes

L'ancien ministre et secrétaire général du RPR (ancêtre de LR) Bernard Pons, figure de la droite et élu député à six reprises, est décédé à l'âge de 95 ans, a annoncé sa famille mercredi à l'AFP.

