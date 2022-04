Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 14 minutes

Pour son premier déplacement depuis sa réélection, Emmanuel Macron a plongé dans l'effervescence et la bousculade du marché d'un quartier populaire, en affirmant sa volonté de donner un visage plus social à son second quinquennat.

