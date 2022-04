Lors d’un discours prononcé cet après-midi devant les deux chambres du Parlement russe, Vladimir Poutine a déclaré : "Je tiens à souligner à nouveau que tous les objectifs de l’opération militaire spéciale que nous menons dans le Donbass et en Ukraine, lancée le 24 février, seront remplis quoi qu’il arrive. Car seule la victoire de la Russie garantira la sécurité des résidents des régions séparatistes de l’est de l’Ukraine et de notre pays tout entier dans la perspective historique", a-t-il ajouté.

La Russie a par ailleurs interdit, mercredi, à 287 membres de la Chambre des communes du Parlement britannique d’entrer dans le pays, en représailles à une mesure similaire de Londres contre des députés russes ayant soutenu l’offensive en Ukraine.

- Moscou dit avoir détruit des armes livrées à Kiev, coupe le gaz à Varsovie et Sofia -

La Russie a affirmé mercredi avoir détruit une grande quantité d'armes livrées à Kiev par l'Occident et avoir coupé ses livraisons de gaz à la Pologne et la Bulgarie, deux pays membres de l'Otan et de l'UE très dépendants de l'"or bleu" russe. Au moment où les Occidentaux intensifient leurs efforts pour armer l'Ukraine face à Moscou, le ministère russe de la Défense a affirmé que "des hangars avec une grande quantité d'armes et munitions étrangères, livrées aux forces ukrainiennes par les Etats-Unis et des pays européens, ont été détruits avec des missiles Kalibr tirés depuis la mer sur l'usine d'aluminium de Zaporijjia", dans le sud de l'Ukraine.

Les forces russes bombardent ponts et voies ferrées pour ralentir les livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine, avait indiqué mardi un conseiller du ministre de l'Intérieur ukrainien, après la destruction d'une voie stratégique reliant le pays à la Roumanie. Pour la première fois mardi, une quarantaine de pays s'étaient réunis en Allemagne à l'invitation des Etats-Unis afin de coordonner une accélération des livraisons d'équipements militaires que l'Ukraine réclame pour repousser l'invasion russe.

L'armée russe affirme également avoir mené des frappes aériennes contre 59 cibles ukrainiennes, dont 50 où se trouvaient des troupes et quatre dépôts de munitions.

- Gazprom suspend ses livraisons à la Pologne et à la Bulgarie -

Gazprom a annoncé mercredi avoir suspendu toutes ses livraisons de gaz vers la Bulgarie et la Pologne, ces deux pays membres de l'Union européenne très dépendants du gaz russe n'ayant pas effectué de paiement en roubles.

Le gazier polonais PGNiG a confirmé "l'arrêt complet de l'approvisionnement en gaz naturel fourni par Gazprom" sans que cela "n'affecte les approvisionnements courants" de ses clients. Le gouvernement bulgare affirme avoir "effectué tous les paiements requis en temps voulu" et assure que "des actions pour trouver des alternatives à la fourniture de gaz et faire face à la situation" ont été entreprises.

L'UE s'était "préparée" à une interruption du gaz russe et prépare "une réponse coordonnée", a déclaré mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. "L'annonce de Gazprom est une nouvelle tentative de la Russie de nous faire du chantage au gaz. Nous sommes préparés à ce scénario. Nous élaborons notre réponse européenne coordonnée. Les Européens peuvent être sûrs que nous sommes unis et solidaires avec les États membres touchés", a-t-elle dit.

La Bulgarie et la Pologne, qui ont annoncé mardi soir que Gazprom cessait de leur livrer du gaz, sont désormais approvisionnées en gaz « par leurs voisins de l’Union européenne », a affirmé mercredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Nous ferons en sorte que la décision de Gazprom ait le moins d’effet possible sur les consommateurs européens. La mesure prise par la Russie affecte la Russie elle-même. Le Kremlin fait mal à l’économie russe car ils se privent eux-mêmes de revenus importants.

- La suspension des livraisons de gaz russe est une réponse à "des actes inamicaux" contre la Russie, explique le Kremlin -

Les conditions qui ont été fixées font partie d’une nouvelle méthode de paiement élaborée après des actes inamicaux sans précédent", a expliqué mercredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, après la suspension des livraisons de gaz russe à Sofia et à Varsovie, parce qu’elles n’avaient pas été payées en roubles comme l’exigeait Moscou.

- Plusieurs localités reprises par les Russes -

L'armée ukrainienne a reconnu mercredi une avancée des forces russes dans l'Est du pays, avec la prise de plusieurs localités dans la région de Kharkiv et dans le Donbass. Le 18 avril, Volodymyr Zelensky avait annoncé le début de l'offensive russe contre l'Est du pays, dont une partie est aux mains des séparatistes prorusses depuis 2014 et qui est désormais l'objectif prioritaire de Moscou.

- La Russie interdit d’entrée 287 parlementaires britanniques -

La Russie a interdit mercredi à 287 membres de la Chambre des communes du Parlement britannique d’entrer dans le pays, en représailles à une mesure similaire de Londres contre des députés russes ayant soutenu l’offensive en Ukraine. "Les personnalités visées, dont l’entrée en Russie a été interdite, ont participé le plus activement à l’instauration de sanctions antirusses par Londres et favorisent une exacerbation injustifiée de l’hystérie russophobe en Grande-Bretagne", a fait savoir la diplomatie russe dans un communiqué. Celui-ci s’accompagne de la liste des parlementaires concernés, 287 au total, sur les 650 membres de la Chambre des communes britannique.



Le 16 avril, Moscou avait déjà interdit l’entrée en Russie au premier ministre, Boris Johnson, et à plusieurs autres hauts responsables britanniques : le vice-premier ministre, Dominic Raab, la ministre des affaires étrangères, Liz Truss, le ministre de la défense, Ben Wallace, l’ex-première ministre Theresa May et la première ministre d’Ecosse, Nicola Sturgeon. Lors des deux dernières semaines, la Russie a également interdit d’entrée des dizaines de parlementaires américains et canadiens, également en riposte à des mesures similaires prises par Washington et Ottawa. Mercredi, la Russie a également annoncé l’expulsion de trois diplomates norvégiens, en mesure de représailles à une décision similaire prise récemment par Oslo à l’encontre des diplomates russes, notamment en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

- Bruxelles propose de suspendre toutes les taxes douanières de l’UE pour les produits ukrainiens -

La Commission européenne a proposé, mercredi, de suspendre pendant un an tous les droits de douane sur les produits ukrainiens importés dans l’Union européenne (UE) afin de soutenir l’économie du pays attaqué par la Russie. Cette proposition, qui doit encore être approuvée par le Parlement européen et les vingt-sept pays membres de l’UE, est "un geste sans précédent de soutien à un pays en guerre", a déclaré l’exécutif européen dans un communiqué. Le Royaume-Uni avait déjà annoncé lundi la suppression de ses droits de douane sur les produits importés d’Ukraine.

