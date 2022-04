Environ 5,4 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes le 24 février, selon des chiffres du Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) publiés, jeudi. L’ONU s’attend même à ce qu’il y ait trois millions de plus de réfugiés d’ici la fin de l’année. Selon le HCR, au 27 avril, 5 372 854 Ukrainiens avaient quitté leur pays depuis le début de l’invasion russe, soit 55 635 de plus que le 26 avril. Les femmes et les enfants représentent 90 % de ces réfugiés, les hommes de 18 à 60 ans, susceptibles d’être mobilisés, n’ayant pas le droit de partir.

- Marioupol "quasiment effacée de la surface de la Terre" -

A la pointe sud du Donbass, dans la ville portuaire stratégique de Marioupol, assiégée et dévastée, "l'ennemi bombarde massivement et bloque nos unités près de l'usine d'Azovstal", a affirmé de son côté le ministère ukrainien de la Défense dans son rapport quotidien. Le commandant de la 36e Brigade des Marines de Marioupol, Sergueï Volyna, a lancé un nouvel appel à l'aide, soulignant avoir avec lui 600 soldats blessés et des centaines de civils. "Mon message aujourd'hui est: sauvez la garnison de Marioupol, menez pour nous une opération d'exfiltration. Les gens vont simplement mourir ici (...) les civils meurent avec nous (...) la ville est quasiment effacée de la surface de la Terre", a-t-il imploré dans un message relayé sur Telegram.



La coordinatrice de l’ONU en Ukraine a annoncé, jeudi, qu’elle partait dans le sud du pays préparer une tentative d’évacuation de la ville de Marioupol, presque entièrement contrôlée par les forces russes. "Je vais à Zaporijia pour préparer l’évacuation espérée de Marioupol" port stratégique pilonné et assiégé par les Russes dans le sud-est de l’Ukraine, a annoncé Osnat Lubrani sur Twitter.

- Dix soldats russes mis en examen pour des crimes présumés à Boutcha -

Ce sont les premières mises en examen annoncées par l’Ukraine pour des crimes présumés commis à Boutcha. « Dix soldats de la 64e brigade de fusiliers motorisés russe, appartenant à la 35e armée russe, ont été mis en examen, en lien avec le traitement cruel de civils et d’autres violations de la loi et des coutumes de la guerre », écrit le procureur dans un communiqué accompagné des photos des militaires mis en cause.

Selon l’enquête, les militaires russes ont, pendant leur occupation de Boutcha en mars, « pris en otage des civils qui ne participaient pas aux hostilités et n’étaient pas armés. Les occupants ne leur ont donné ni à manger ni à boire », a détaillé le procureur. « Les suspects les ont fait se mettre à genoux, leur ont bandé les yeux avec du tissu et du papier autocollant, leur ont lié les mains avec des attaches plastiques, et ont menacé de les tuer en tirant délibérément dans leur direction », a-t-il poursuivi.

- La Bulgarie et la Pologne approvisionnées en gaz par leurs voisins de l'UE après la suspension des livraisons russes -

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a vu dans l'arrêt des livraisons russes une "incitation" à réduire "encore plus rapidement" la dépendance de l'Union européenne au gaz et au pétrole russes. Alors que la Russie a annoncé la suspension des livraisons de gaz à la Bulgarie et à la Pologne, les deux pays sont désormais approvisionnés "par leurs voisins de l'UE", a affirmé mercredi 27 avril la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. "

Nous ferons en sorte que la décision de Gazprom ait le moins d'effet possible sur les consommateurs européens", a assuré la cheffe de l'exécutif bruxellois dans une brève allocution à la presse. "La mesure prise par la Russie affecte la Russie elle-même. Le Kremlin fait mal à l'économie russe car ils se privent eux-mêmes de revenus importants", a-t-elle estimé. La Bulgarie et la Pologne s'étaient déjà dites en mesure d'obtenir le gaz manquant par d'autres sources.

- Joe Biden propose de transférer à l’Ukraine des avoirs russes saisis -

La Maison Blanche a proposé jeudi d’utiliser les avoirs saisis auprès d’oligarques russes pour compenser les dégâts subis par l’Ukraine lors de son invasion par la Russie. La liquidation de ces avoir permettrait d’en transférer le produit à Kiev "pour compenser le préjudice par l’agression russe", précise l’exécutif américain dans un communiqué.

Les Etats-Unis ont déjà fourni pour plus de 3 milliards de dollars d’armement à l’Ukraine depuis l’invasion russe déclenchée le 24 février. La Maison Blanche cherche désormais à obtenir un financement suffisant de la part du Congrès pour pouvoir étendre cette aide jusqu’à octobre.

Du côté des sanctions, les pays de l’Union européenne (UE) ont à ce jour saisi plus de 30 milliards de dollars d’avoirs russes dont près de 7 milliards en biens de luxe appartenant aux oligarques (yachts, œuvres d’art, immobilier et hélicoptères), a indiqué la Maison Blanche. Les Etats-Unis ont quant à eux "sanctionné et bloqué des navires et avions pour une valeur de plus d’un milliard, ainsi que gelé des centaines de millions de dollars d’avoirs d’élites russes sur des comptes américains".

Joe Biden va accentuer jeudi la pression sur Moscou en demandant au Congrès une colossale rallonge budgétaire de 33 milliards de dollars pour livrer toujours plus d'aide militaire à Kiev, et en proposant de liquider les avoirs d'oligarques russes pour compenser les dégâts subis par l'Ukraine. Il va donc demander au Congrès de débloquer 33 milliards de dollars supplémentaires pour répondre à la guerre en Ukraine, dont 20 milliards en aide militaire, a indiqué jeudi un haut responsable américain.Cette énorme "assistance militaire et sécuritaire" équivaut à "des armes et des munitions allant au peuple ukrainien", a ajouté ce responsable.

- Le Parlement allemand demande au gouvernement d’accélérer la livraison d’armes lourdes à l’Ukraine -

Les parlementaires allemands ont voté, jeudi, une motion de soutien à l’Ukraine, en demandant notamment au gouvernement, jusqu’ici prudent sur la question, de livrer davantage d’armes lourdes à Kiev. Intitulée "Défendre la paix et la liberté en Europe – soutien global à l’Ukraine", cette motion défendue par les groupes parlementaires des trois partis au pouvoir ainsi que par les conservateurs dans l’opposition a été adoptée à une très large majorité. "Depuis le 24 février, notre monde a changé : une guerre terrible fait rage au cœur de l’Europe, en violation du droit international, avec des crimes de guerre et une brutalité et une cruauté à peine imaginables", a déclaré en ouverture des débats la chef du groupe parlementaire des Verts Britta Hasselmann. Selon elle, l’Ukraine a un "droit illimité à l’autodéfense".

Cette motion commune stipule que, "conformément à la charte des Nations unies, l’Allemagne fournit également des armes d’autodéfense à l’Ukraine et approuve les livraisons en provenance de pays tiers". Les futures armes livrées par l’Allemagne devraient être "de type soviétique ou russe", permettant d’être "utilisées immédiatement".

