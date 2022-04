Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

"Ah, le kilo de couscous premier prix est à 1,29 euro! Il y a un an, c'était 0,96": dans les rayonnages des grandes surfaces de France, des bénévoles de l'association de consommateurs Familles Rurales relèvent méthodiquement les prix des produits, et l'inflation de nombre d'entre eux est sensible.

"Ah, le kilo de couscous premier prix est à 1,29 euro! Il y a un an, c'était 0,96": dans les rayonnages des grandes surfaces de France, des bénévoles de l'association de consommateurs Familles Rurales relèvent méthodiquement les prix des produits, et l'inflation de nombre d'entre eux est sensible.