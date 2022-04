- Moscou confirme une frappe sur Kiev -

La Russie a confirmé vendredi avoir effectué la veille une frappe avec des armes de "haute précision" contre Kiev, en pleine visite du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres."Les forces russes ont détruit avec des armes de haute précision de longue portée les ateliers de l'entreprise spatiale Artiom dans la ville de Kiev", a indiqué le ministère russe de la Défense.

Le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian a condamné ces "frappes indiscriminées", qui selon le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, ont fait au moins un mort. Une productrice ukrainienne de Radio Liberty a été tuée, selon cette radio financée par les Etats-Unis.

L'armée russe a également détruit jeudi avec des "missiles de haute précision" "trois centrales électriques situées près de noeuds ferroviaires", notamment à Fastov dans la région de Kiev, selon le ministère.

- Zelensky et Poutine invités au sommet du G20 -

Le président indonésien Joko Widodo a annoncé vendredi avoir invité son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky et a confirmé avoir invité le président russe Vladimir Poutine au sommet du G20 qui doit se tenir en novembre en Indonésie.

L’Indonésie, qui préside le G20 cette année, a subi de fortes pressions de la part des Occidentaux, les Etats-Unis en tête, pour exclure la Russie du groupe. Mais Djakarta a résisté, arguant que sa position l’obligeait à rester "impartiale", alors que le président américain Joe Biden, notamment, avait suggéré une participation de l’Ukraine pour trouver un équilibre.

- Soldats britanniques en Europe de l'Est -

Environ 8.000 soldats britanniques participeront cet été à des exercices en Europe de l'Est aux côtés de soldats de l'Otan, dans une "démonstration de solidarité et de force", selon le ministre britannique de la Défense Ben Wallace.

Des dizaines de chars et 120 véhicules de combat blindés seront déployés de la Finlande à la Macédoine du Nord dans le cadre de ce projet prévu de longue date et renforcé depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février.

- USA: rallonge budgétaire pour Kiev -

Joe Biden a accentué jeudi la pression sur Moscou en demandant au Congrès une colossale rallonge budgétaire de 33 milliards de dollars pour livrer toujours plus d'aide militaire à Kiev, et en proposant de liquider les avoirs d'oligarques russes pour compenser les dégâts subis par l'Ukraine.

Les Etats-Unis "n'attaquent pas" la Russie mais "aident l'Ukraine à se défendre contre l'agression russe", en ayant déjà livré 10 armes anti-char pour chaque blindé russe, a affirmé le président américain.

Washington ne laissera pas Moscou "intimider" l'Europe en coupant les livraisons de gaz, a t-il ajouté.

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a lancé vendredi un appel de fonds visant à récolter 514 millions de dollars afin de venir en aide à dix millions de personnes, déplacées ou forcées d’émigrer depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Cet appel doit permettre de venir en aide à 8 millions de personnes déplacées internes et 2 millions de personnes ayant dû fuir le pays. "Les besoins humanitaires dans la région continuent d’augmenter, et les populations affectées ont un besoin crucial de soutien", souligne un communiqué de l’OIM. Cette aide s’adresse particulièrement aux populations vulnérables : femmes, enfants, personnes âgées et personnes handicapées.

- Une productrice ukrainienne de Radio Svoboda tuée jeudi dans les tirs de missiles à Kiev -

Une productrice ukrainienne de Radio Svoboda a été tuée par le tir de missiles russe sur Kiev de jeudi, a annoncé la station de radio dans un communiqué. "Vira Hyrych est morte des suites de la frappe d’un missile russe sur l’immeuble où elle habitait", a annoncé Radio Svoboda, financée par les Etats-Unis, sur son site Internet. Son corps a été découvert sous les décombres vendredi. Deux volontaires humanitaires britanniques « capturés » en Ukraine, selon une ONG

Deux volontaires britanniques ont également été "capturés" par des soldats russes en Ukraine, a affirmé vendredi Presidium Network, une organisation à but non lucratif ayant son siège au Royaume-Uni. "Deux citoyens britanniques travaillant en tant que volontaires non liés à nous mais connus de nous, Paul Urey (né en 1977) et Dylan Healy (né en 2000)" ont été "capturés par l’armée russe à un point de contrôle en Ukraine lundi", a annoncé Dominik Byrne, l’un des fondateurs de cette ONG, précisant que les deux hommes "sont allés en Ukraine de leur propre chef".