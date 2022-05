Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Forte d'un accord historique pour les législatives conclu dans la nuit avec EELV, La France insoumise tente lundi d'aller plus loin en reprenant les négociations avec le PS et le PCF, avec l'objectif d'aller vite et se projeter vers les investitures de samedi.

