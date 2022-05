Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

1 mondial Novak Djokovic a dominé le N.1 français Gaël Monfils 6-3, 6-2, pour la 18e fois en autant de face-à-face, au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid mardi.

Djokovic affrontera l'ancien N.1 mondial Andy Murray ou le Canadien Denis Shapovalov (16e) en huitièmes de finale.

Ce n'est pas encore le meilleur "Djoko" : le Serbe est toujours à la recherche de rythme après un premier trimestre à l'arrêt ou presque marqué par son expulsion d'Australie, faute de vaccination au Covid-19. Sa fragilité en coup droit notamment en témoigne.

Pour autant, cela a largement suffi pour écarter Monfils, en phase de reprise aussi après un mois sans compétition en raison d'une "gêne à un pied".

Mine de rien, Djokovic empoche sa première victoire en deux sets depuis qu'il a remis la machine en route avec le retour du circuit en Europe pour la saison sur terre battue.

A Monte-Carlo, il avait chuté d'entrée (contre Alejandro Davidovich), et à Belgrade, il avait coulé dans le dernier set de la finale, perdu 6-0 face à Andrey Rublev.

Monfils éliminé, il ne reste plus qu'un Français en course : Lucas Pouille, opposé au N.5 mondial Stefanos Tsitsipas au deuxième tour mercredi.



