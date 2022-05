Publié il y a 55 minutes / Actualisé il y a 51 minutes

Des familles de victimes des deux crashs de Boeing 737 MAX en octobre 2018 et mars 2019 ont demandé mardi à un juge de l'Etat du Texas, dans le sud des Etats-Unis, d'annuler un accord de 2,5 milliards de dollars passé entre l'avionneur et le gouvernement américain. Par cet accord financier, le constructeur avait reconnu avoir commis une fraude, en échange de l'abandon par le ministère de la Justice de certaines des poursuites le visant depuis les accidents des avions de Lion Air et Ethiopian Airlines qui avaient fait 346 morts et entraîné l'immobilisation du 737 MAX pendant 20 mois.

