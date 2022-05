Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'Olympique de Marseille a choisi de titulariser le jeune attaquant sénégalais Bamba Dieng jeudi en demi-finale retour de la Ligue Europa Conférence contre le Feyenoord Rotterdam (aller: défaite 3-2), laissant sur le banc au coup d'envoi l'attaquant polonais Arkadiusz Milik.

Au stade Vélodrome, l'entraîneur marseillais Jorge Sampaoli a préféré miser sur la vitesse de Dieng, buteur à l'aller, plutôt que sur l'expérience de Milik, pas en réussite dimanche lors de la défaite contre Lyon en Ligue 1 (3-0).

Pour alimenter l'international sénégalais (22 ans), Sampaoli a aligné un duo de créateurs avec Dimitri Payet et Amine Harit, soutenus dans l'entrejeu par le Brésilien Gerson.

Enfin, le milieu défensif Bouba Kamara a semble-t-il été reculé dans l'axe de la défense aux dépens du Croate Duje Caleta-Car, fautif sur l'un des buts du Feyenoord à l'aller et remplaçant jeudi au coup d'envoi. Et le gardien Steve Mandanda a été titularisé dans la cage pour son 101e match européen avec l'OM.

Côté néerlandais, pas de surprise particulière avec la titularisation en pointe de l'attaquant belgo-nigérian Cyriel Dessers, auteur d'un doublé à l'aller, épaulé par le remuant ailier colombien Luis Sinisterra.

L'Olympique de Marseille et le Feyenoord Rotterdam se disputent une place pour la finale de la toute première édition de la Ligue Europa Conférence, nouvelle compétition lancée cette saison par l'UEFA au troisième étage européen. La finale est programmée le 25 mai à Tirana, en Albanie.

Les compositions d'équipes:

Marseille: Mandanda (cap.) - Rongier, Saliba, Kamara, Luan Peres - Guendouzi, P. Gueye, Gerson - Harit, Dieng, Payet.

Entraîneur: Jorge Sampaoli (ARG)

Feyenoord: Marciano - Geertruida, Trauner, Senesi (cap.), Malacia - Aursnes, Kokcu - Nelson, Til, Sinisterra – Dessers.

Entraîneur: Arne Slot (NED)

Arbitre: Sandro Schärer (SUI)



