Une marche nuptiale enregistrée, des invités tenus à bonne distance et une robe blanche surmontée d'un masque bleu: confiné à Shanghai depuis un mois, un couple n'en a pas moins célébré un mariage "un peu surréaliste".

La plus grande ville de Chine a confiné ses 25 millions d'habitants début avril pour contrer la pire flambée épidémique à frapper le pays depuis la vague initiale de début 2020. Mais pour un couple australo-belge, pas question pour autant de repousser la noce. Sous le lointain regard de leurs parents et amis, Janelle Nuyts et Matthew Mitchener ont convolé samedi par le truchement d'une liaison vidéo avec un célébrant aux Etats-Unis.

Les amoureux ont ensuite organisé leur réception de mariage... sur le parking de leur résidence. Une chance: ce n'est que la veille qu'ils avaient appris qu'ils pouvaient sortir de leur appartement, à condition de rester à l'intérieur de leur complexe résidentiel.

Les jeunes mariés ont eu droit à des jets de riz lancés par une poignée de voisins, pendant qu'à distance un employé en combinaison intégrale désinfectait les allées du parking découvert. "C'était un peu surréaliste", confie Matthew, 35 ans.

"Je pensais que j'allais me marier en survêtement", témoigne Janelle, 33 ans, jusqu'à ce qu'elle reçoive au dernier moment une robe de mariée envoyée par une amie. "Dès que j'ai enfilé la robe, tout a changé".

Le couple tentait depuis deux ans de convoler, affrontant une myriade d'obstacles administratifs depuis que la Chine a renoncé à marier des étrangers en 2019. Impossible pour eux d'être mariés dans leurs ambassades. Restait l'option du mariage en ligne aux Etats-Unis, décidée en mars lorsque Janelle et Matthew ont appris qu'ils allaient être parents.

Ils attendent désormais que leur certificat de mariage arrive par la poste. "On ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi romantique", s'émeut Janelle.



