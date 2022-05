Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 51 minutes

Premier jour dans le Giro et déjà en rose: Mathieu van der Poel a remporté la première des trois étapes hongroises du Tour d'Italie vendredi à Visegrad et enfile dès sa première participation le "maglia rosa".

Le Néerlandais s'est imposé dans un sprint étouffant en haut de la montée finale vers la citadelle (3,8 km à 5% de pente moyenne) devant l'Erythréen Biniam Girmay. Caleb Ewan, en bonne position dans la roue de ce dernier, a lourdement chuté dans les derniers mètres.

Après une journée à lent tempo, tout s'est emballé comme prévu dans les ultimes kilomètres de la première étape longue de 195 km entre Budapest et Visegrad.

Après ses six jours en jaune en juillet 2021 et son numéro dans Mûr-de-Bretagne pour ravir la tunique dorée à Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel était attendu vendredi pour son premier Giro.

Il doutait de pouvoir lâcher les plus agiles des sprinteurs dans ce final "pas assez raid". Et en effet Ewan était toujours présent dans les ultimes kilomètres mais, poussé dans ses retranchements, il a touché la roue de Girmay.

Sur le devant de la scène depuis son succès dans Gand-Wevelgem fin mars, l'Erythréen de 22 ans, qui participe à son premier grand tour, a été proche de faire plier MVDP. Le Néerlandais a franchi la ligne vidé.

Caleb Ewan, l'un des meilleurs sprinteurs du plateau, s'est relevé avec une épaule particulièrement râpée.

Plusieurs chutes ont émaillé les derniers kilomètres sans toucher de grands favoris.

Principal prétendant au "trofeo senza fine" après son succès en 2019, l'Equatorien Richard Carapaz s'est classé sixième de l'étape. L'Espagnol Pello Bilbao, sortant d'un Tour des Alpes convaincant, a pris la troisième place de l'étape.



