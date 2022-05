Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

La campagne des législatives commence pour de bon: à gauche comme à droite, les principaux partis - sauf le RN - se placent samedi en ordre de bataille, à cinq semaines du premier tour. Investi pour un deuxième et dernier quinquennat en fin de matinée, Emmanuel Macron a fait "le serment de léguer une planète plus vivable" et "une France vivante et plus forte", au cours de son discours.

