Les autorités sanitaires américaines ont annoncé vendredi enquêter sur 109 cas d'hépatites inexpliquées chez des enfants aux Etats-Unis, dont cinq décès. Ces cas de sévères inflammations du foie nourrissent également les inquiétudes en Europe, où de nombreux cas ont aussi été détectés, et les scientifiques du monde entier s'activent pour en comprendre la cause

Aux Etats-Unis, les cas ont été recensés dans 25 Etats et territoires américains, et les enfants touchés ont un âge médian de seulement 2 ans, a précisé un responsable des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) lors d'une conférence de presse.

A cause de leur jeune âge, les enfants concernés n'étaient pour la plupart pas éligibles pour être vaccinés contre le Covid-19. "La vaccination contre le Covid-19 n'est pas la cause" de cette maladie, a martelé Jay Butler, directeur adjoint en charge des maladies infectieuses pour les CDC, en disant vouloir mettre un terme aux rumeurs circulant sur internet.

Il a précisé que l'infection au Covid-19 elle-même n'était en revanche pas écartée comme cause potentielle.

Les CDC privilégient toutefois la piste d'un certain type d'adénovirus, des virus assez communs, mais qui n'étaient jusqu'ici pas connus pour causer des cas d'hépatites chez des enfants en bonne santé.

Il a été confirmé que plus de la moitié des enfants touchés aux Etats-Unis avaient été testés positifs à l'adénovirus dit "de type 41", jusqu'ici davantage connu pour provoquer des gastro-entérites. Cet adénovirus a également été détecté chez de nombreux enfants touchés en dehors des Etats-Unis.

L'une des hypothèses est que la réaction face à cet adénovirus puisse être perturbée par un autre facteur, comme l'infection au Covid-19 ou des facteurs environnementaux, par exemple le contact avec des animaux ou une toxine. "Les enquêteurs ici et dans le monde travaillent dur pour déterminer la cause", a assuré Jay Butler.

- Greffes de foie -

Les parents sont encouragés à surveiller les éventuels symptômes chez leurs enfants (vomissements, urine foncée, selles claires, jaunisse...), et à contacter leur médecin en cas d'inquiétude.

Il y a deux semaines, les CDC avaient émis une alerte de santé à destination des médecins, afin qu'ils fassent connaître aux autorités tout cas suspecté d'hépatite à l'origine inconnue.

Les 109 cas détectés sont survenus sur les sept derniers mois, a précisé M. Butler. Et 14% des enfants touchés ont dû recevoir une greffe de foie. Si 90% des enfants ont dû être hospitalisés, dans la majorité des cas, ils ont ensuite guéri.

"Nous savons que cette nouvelle peut être inquiétante, notamment pour les parents de jeunes enfants. Il est important de se rappeler que ces hépatites sévères sont rares", a voulu rassurer M. Butler. Il a précisé que le nombre de visites pédiatriques aux urgences pour cause d'hépatites n'était pour le moment pas anormalement élevé aux Etats-Unis, contrairement au Royaume-Uni.

Quelque 163 cas ont été recensés au Royaume-Uni, ont annoncé vendredi les autorités sanitaires britanniques. En dehors des Etats-Unis, plus de 200 cas au moins ont été recensés, a précisé un autre responsable des CDC.

