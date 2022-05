Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La rock star irlandaise Bono a fait l'éloge du combat de l'Ukraine pour la "liberté" lors d'un spectacle dans une station de métro du centre de Kiev, dimanche, où le leader de U2 a aussi prononcé sa propre prière "pour la paix". Depuis le quai d'une station de métro de Kiev, l'icône du rock, âgée de 61 ans, a entonné les classiques de U2 "Sunday Bloody Sunday", "Desire" et "With or without you".

