L'ambassadeur russe en Pologne a été arrosé lundi d'une substance rouge et pris à partie par des manifestants pro-ukrainiens à Varsovie à l'occasion de l'anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, incident aussitôt dénoncé par Moscou.

Selon un photographe de l'AFP présent sur place, des militants pro-Ukrainiens, scandant "fascistes" et brandissant le drapeau national ukrainien, ont bloqué le passage de l'ambassadeur alors qu'il devait déposer une gerbe au cimetière de Varsovie où reposent les soldats soviétiques morts durant la Seconde Guerre mondiale.

🇵🇱🇷🇺 FLASH - L'ambassadeur de #Russie en Pologne, Sergueï Andreev, a été aspergé de peinture rouge alors qu’il déposait une gerbe au cimetière des soldats soviétiques de #Varsovie. (RIA/Polsat News) pic.twitter.com/4x8W587bRM — Mediavenir (@Mediavenir) May 9, 2022



Le 9 mai 1945 marque pour les Russes la victoire sur l'Allemagne nazie. Par la suite, quelques personnes ont jeté une substance rouge sur son visage et ses vêtements, et ont également éclaboussé son entourage. Après s'être essuyé le visage avec sa main, Sergueï Andreev a déclaré "Je suis fier de mon pays et de mon président". Sergueï Andreev a déclaré à l'agence de presse russe RIA Novosti qu'il n'avait pas été sérieusement blessé lors de l'attaque, ajoutant que la substance rouge était une sorte de sirop. L'incident a été immédiatement dénoncé par Moscou.

www.ipreunion.com avec l'AFP