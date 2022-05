Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

La reine Elizabeth II sera absente mardi pour le discours du trône au parlement, rendez-vous solennel de la démocratie britannique, et sera remplacée par le prince Charles, a annoncé le palais de Buckingham lundi soir en évoquant les "problèmes de mobilité" de la monarque.

"La reine continue d'avoir des problèmes de mobilité épisodiques et, après consultation avec ses médecins, a décidé à contrecœur de ne pas participer au discours du trône", a indiqué le palais dans un communiqué.

C'est la première fois en plus de soixante ans que la reine de 96 ans ne lira pas le discours du trône, écrit par le gouvernement pour présenter ses priorités. C'est aussi la première fois que le prince Charles, héritier de la couronne, la remplacera.

La reine Elizabeth II n'a manqué ce rendez-vous que deux fois lors de son règne, lorsqu'elle était enceinte en 1959 et 1963.

"A la demande de sa Majesté et avec l'accord des autorités compétentes, le prince de Galles lira le discours du trône en son nom, avec le duc de Cambridge (le prince William, petit-fils de la reine) également présent", a précisé le palais.

Cette absence, l'année des célébrations du jubilé de platine pour ses 70 ans sur le trône, marque une nouvelle étape symbolique dans le transfert progressif des tâches de la souveraine au prince Charles qui la représente déjà à l'étranger depuis plusieurs années.

Depuis une brève hospitalisation en octobre, les apparitions d'Elizabeth II sont devenues extrêmement rares, même si elle continue à assumer des "tâches légères" au château de Windsor, la plupart du temps par visioconférence.

Le 29 mars, elle a cependant assisté à l'Abbaye de Westminster à une cérémonie religieuse en hommage au prince Philip. C'était sa première grande apparition publique depuis des mois.

La monarque, vue avec une canne ces derniers mois, avait elle-même confié mi-février qu'elle "ne pouvait pas bouger", en montrant sa jambe gauche lors d'une audience à Windsor.



