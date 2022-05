Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

De Robert Lewandowski à Kylian Mbappé, les buteurs superstars vont agiter le mercato d'été, qui commence déjà à chauffer avec le transfert attendu d'Erling Haaland à Manchester City.

Le premier domino d'une longue file est sur le point de tomber, avec la signature du prodige norvégien de Dortmund (21 ans) pour l'armada des "Sky Blues", dont l'annonce est imminente selon plusieurs médias.

Ce mouvement d'ampleur, estimé autour de 75 millions d'euros, soit le montant de sa clause de départ, sans compter son salaire évalué parmi les plus élevés de Premier League, laisse présager une intersaison frénétique pour les attaquants.

L'avenir de plusieurs vedettes pourrait se jouer dans les prochaines semaines: Lewandowski, Mbappé, Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku, Sadio Mané, Paulo Dybala, Mauro Icardi...

Les clubs les plus riches se sont penchés sur le profil de ses joueurs habitués à jouer la Ligue des champions. Conséquence de leur forte demande, les prix ont commencé à flamber.

Le transfert de Haaland "va entraîner (le marché) à un tout autre niveau", a prédit l'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp, dans un entretien à Sky Sports.

- Le Barça veut recruter -

Pour Mbappé, le Paris SG et le Real Madrid sont prêts à faire des folies. En fin de contrat fin juin, le buteur champion du monde (23 ans) hésite entre prolonger au PSG, et s'engager avec le club merengue, qui le faisait rêver, enfant.

Les médias français évoquent un pont d'or proposé par les Parisiens pour retenir leur meilleur joueur, alors que ceux espagnols font mention de l'épineuse question des droits à l'image qui compliquent les négociations entre "Kyky" et les Madrilènes.

L'équation financière pèse également sur l'avenir de Lewandowski qui, après huit ans au Bayern Munich, cherche un nouveau projet.

Le Polonais de 33 ans aurait une préférence pour le FC Barcelone, mais les Catalans, limités par le plafond salarial de la Liga et leur énorme dette, disposent d'une marge de manoeuvre limitée.

"Cette année, on n'a remporté aucun titre, donc tous ceux qui voudront venir seront les bienvenus. La situation économique est ce qu'elle est, et des joueurs devront partir pour que d'autres arrivent", a lâché le technicien blaugrana Xavi.

Pour les clubs intéressés, il faudra aussi convaincre le Bayern, qui "n'est pas fou au point de discuter du transfert d'un joueur qui marque entre 30 et 40 buts par saison", selon son patron Oliver Kahn.

Mais la situation contractuelle du buteur, qui pourrait partir libre en 2023 en l'absence de prolongation, pourrait faire fléchir la position des dirigeants bavarois.

En Allemagne, Dortmund devrait aligner environ 30 M EUR pour le jeune international allemand du RB Salzbourg Karim Adeyemi (20 ans), attendu comme le successeur de Haaland.

Le RB Leipzig en attend près de 50 M EUR pour son Français Christopher Nkunku, dans le viseur de plusieurs formations anglaises, notamment Manchester United, selon plusieurs médias.

A l'image de City avec Haaland, les équipes de Premier League ont les moyens pour taper très fort. Les nouveaux propriétaires saoudiens de Newcastle cherchent encore une star pour lancer leur projet.

- Lukaku parti pour rester ? -

Cristiano Ronaldo a le profil, d'autant que le quintuple Ballon d'or n'a pas apprécié la saison ratée de Manchester United, qui ne jouera pas la C1 la saison prochaine.

Si la presse britannique aime feuilletonner sur son avenir, le Portugais de 37 ans devrait honorer sa deuxième année de contrat avec les "Red Devils" qui, avec le nouvel entraîneur Erik ten Hag, s'apprêtent à démarrer un nouveau cycle.

De nombreuses rumeurs ont aussi envoyé Romelu Lukaku, longtemps en échec à Chelsea, vers d'autres clubs. Mais son entraîneur Thomas Tuchel tient à conserver le buteur belge: "A ce jour, il est une partie importante de l'équipe pour la saison prochaine", a déclaré l'Allemand, le week-end dernier.

Coup de bluff ou non ? Une partie de poker menteur pourrait avoir lieu à Liverpool, où la star sénégalaise Sadio Mané serait intéressée par un nouveau défi, après six années avec les "Reds".

A la Juventus depuis 2015, l'Argentin Paulo Dybala cherche un nouveau point de chute. Le prometteur Rafael Leao, de l'AC Milan, pourrait aussi sonder le marché, selon la presse italienne. L'été ne fait que commencer.

