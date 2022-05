Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

"The Rock" est prêt à battre un record. Le plus grand diamant blanc jamais mis aux enchères, estimé entre 20 et 30 millions de dollars, passera sous le marteau mercredi à Genève avec bon espoir de faire des étincelles.

