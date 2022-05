"J’ai un sérieux problème", a déclaré l’homme qui se trouvait dans un avion Cessna 208 Caravan aux autorités du contrôle aérien, selon un enregistrement radio retranscrit par la chaîne locale WPBF. "Mon pilote est incohérent. Je ne sais pas du tout comment faire voler l’avion."

“I have no idea how to fly the airplane.” Pilot of small plane passes out while flying off the coast of Florida. Passenger, who had never piloted a plane before, successfully lands it after air traffic controller Robert Morgan talks him through the procedure. pic.twitter.com/vDxWSgsPvz