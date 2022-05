Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Le Néerlandais Koen Bouwman (Jumbo) a remporté la 7e étape du Tour d'Italie, vendredi, à Potenza, devant ses compagnons d'échappée au bout d'un parcours de moyenne montagne.

Le Néerlandais Koen Bouwman (Jumbo) a remporté la 7e étape du Tour d'Italie, vendredi, à Potenza, devant ses compagnons d'échappée au bout d'un parcours de moyenne montagne.



L'Espagnol Juan Pedro Lopez (Trek) a conservé le maillot rose de leader, sans avoir été attaqué par ses adversaires dans cette étape de 196 kilomètres au profil exigeant à travers l'antique Lucanie.

Bouwman, vainqueur d'une étape du Dauphiné en 2017, a enlevé le deuxième succès de sa carrière avec l'aide de son compatriote Tom Dumoulin, présent dans l'échappée.

Sur la ligne installée au sommet d'une petite montée, Bouwman a devancé son compatriote Bauke Mollema et l'Italien Davide Formolo.

L'étape, lancée sur des bases très élevées en raison de multiples attaques, a pris forme après une soixantaine de kilomètres quand l'Italien Davide Formolo a initié une échappée de sept coureurs (Villella, Poels, Bouwman, Dumoulin, Mollema, Camargo, Dumoulin).

Sur les routes alternant montées et descentes, le peloton a contrôlé à distance, longtemps à 5 minutes, avant de se rapprocher quelque peu dans le final.

Pour la victoire, les deux coureurs de l'équipe Jumbo ont neutralisé leurs adversaires bien que Dumoulin ait lâché prise dans les rues de Potenza avant de revenir sur la tête et se dévouer pour son coéquipier.

Bouwman, 28 ans, participe pour la 5e fois au Giro.

Samedi, la 8e étape visite les environs de Naples, site de départ et d'arrivée, au long d'un parcours de 153 kilomètres favorable aux baroudeurs.



Par Nicolas REVISE - © 2022 AFP