Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 14 minutes

Un tapis rouge mais deux ambiances: le Festival de Cannes va faire mercredi le grand écart en accueillant le dissident russe Kirill Serebrennikov et la star hollywoodienne Tom Cruise, pour sa première journée de compétition, placée sous le signe de l'alliance du politique et du glamour. C'est une montée des marches qui va faire du bruit: pour la première fois, l'enfant terrible du cinéma russe Kirill Serebrennikov, 52 ans, connu pour ses créations audacieuses et son soutien aux personnes LGBT+, va fouler le tapis rouge et ouvrir la compétition avec "La femme de Tchaïkovski".

Un tapis rouge mais deux ambiances: le Festival de Cannes va faire mercredi le grand écart en accueillant le dissident russe Kirill Serebrennikov et la star hollywoodienne Tom Cruise, pour sa première journée de compétition, placée sous le signe de l'alliance du politique et du glamour. C'est une montée des marches qui va faire du bruit: pour la première fois, l'enfant terrible du cinéma russe Kirill Serebrennikov, 52 ans, connu pour ses créations audacieuses et son soutien aux personnes LGBT+, va fouler le tapis rouge et ouvrir la compétition avec "La femme de Tchaïkovski".