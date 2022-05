Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 51 minutes

Et de trois pour Arnaud Démare ! Le sprinteur français a remporté la 13e étape du Giro, vendredi à Cuneo, son troisième succès depuis le départ.

L'Espagnol Juan Pedro Lopez (Trek) a conservé le maillot après cette étape de 150 kilomètres marquée par l'abandon de Romain Bardet, en proie à des problèmes gastriques.

Pour le gain de l'étape, Démare a mené un sprint long et a devancé de peu l'Allemand Phil Bauhaus. Le Britannique Mark Cavendish a pris la troisième place devant le Colombien Fernando Gaviria.

Une échappée (Eenckhoorn, Maestri, Prodhomme, J. van der Berg) a pris les devants dès les premiers kilomètres et a porté son avantage à 6 min 40 sec au sommet du seul col au programme, le colle di Nava, à 96 kilomètres de l'arrivée.

Le peloton a mené ensuite une longue et haletante course-poursuite pour réduire l'écart (3 min aux 30 km). Les équipes Groupama-FDJ (Démare) et Israël PT (Nizzolo), relayées par les Quick-Step (Cavendish), n'ont repris le quatuor de tête qu'à 700 mètres de la ligne.

Démare, qui est âgé de 30 ans, a enlevé la huitième victoire d'étape dans le Giro auquel il participe pour la cinquième fois. Il a ouvert son palmarès en 2019 avant de gagner l'année suivante à quatre reprises et ramener le maillot cyclamen du classement par points.

Le Picard de l'équipe Groupama-FDJ, qui s'est imposé dans les 5e (à Messine) et 6e étapes (Scalea), a porté à 87 son total de succès depuis ses débuts professionnels en 2012.

A la fin de la première heure de course, Bardet a jeté l'éponge. Le Français, malade depuis la veille, occupait la quatrième place du classement général à 14 secondes du maillot rose.

Samedi, la 14e étape, courte (147 km) et intense, propose un circuit accidenté dans les alentours de Turin, avec les doubles ascensions du colle della Maddalena et Superga. L'arrivée est jugée en ville, dans l'ancienne capitale du royaume d'Italie au XIXe siècle.



